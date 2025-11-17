Viện KSND khu vực 9 – Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều 17/11, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) khu vực 9 – Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Cao Viết Lực - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu tại hội nghị

VKSND khu vực 9 – Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập VKSND thành phố Vĩnh Yên, VKSND huyện Tam Dương và VKSND huyện Tam Đảo (cũ). Ngay sau khi thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng VKSND khu vực 9 – Phú Thọ đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được giao, trong đó có 49 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Không có án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan sai, không bỏ lọt tội phạm; 100% các trường hợp bắt giữ hình sự đều đủ căn cứ khởi tố; không có án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, án hình sự, dân sự, hành chính bị hủy, sửa có trách nhiệm của VKS; luôn tích cực chủ động và thực hiện tốt quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của VKS trong hoạt động tư pháp...

Với những thành tích đạt được, năm 2025, tập thể VKSND khu vực 9 được công nhận là Tập thể lao động tiên tiến, nhiều lần được chính quyền các cấp khen thưởng; có 4 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong 2 năm liên tục và trong các phong trào thi đua ngắn hạn; 8 cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”...

Năm 2026, VKSND khu vực 9 phấn đấu hoàn thành 39 chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu của Viện KSND tối cao; giải quyết 100% số đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của VKS. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, kiểm sát chặt chẽ; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và triển khai mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số.

Ban lãnh đạo Viện KSND khu vực 9 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức công vụ

Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên theo phương châm: “4T - Tận tâm, Tinh thông, Thực chất, Thuyết phục” trong mọi hoạt động công tác.

Hoàng Nga