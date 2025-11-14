Triệt phá đường dây tự đục vỡ xương khớp, gây thương tích giả nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, triệt phá thành công một đường dây tự gây thương tích có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, man rợ nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Tạ Minh Châu

Thông qua các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ đối tượng Tạ Minh Châu, sinh năm 1995, nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Lợi dụng thời gian dài công tác trong ngành y và am hiểu sâu cấu tạo xương khớp, cũng như cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các thương tích gãy xương có giá trị cao, Châu đã dựng lên một quy trình trục lợi bài bản, từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.

Đáng chú ý, Châu trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê rồi dùng kim tiêm, búa, đinh tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết nứt, vỡ xương tương tự tai nạn thật. Khi thương tích đã tạo xong, Châu tiếp tục hướng dẫn các đối tượng dựng hiện trường giả như điện giật ngã, trượt chân ngã suối, nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả.

Hiện trường khu vực các đối tượng tiến hành gây mê và can thiệp xương

Theo đánh giá của đồng chí Giám đốc công an tỉnh, đây là thủ đoạn này vừa tàn nhẫn, vô nhân tính, coi thường sức khỏe, tính mạng của người tham gia, vừa được tính toán kỹ để gây thương tích đúng vị trí có mức chi trả cao, khiến các công ty bảo hiểm khó phát hiện dấu hiệu gian dối.

Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều đối tượng khác gồm: Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh... Đây đều là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Châu và được Châu gây thương tích để hưởng lợi bất chính.

Bản phim chụp XQ một số tổn thương xương do đối tượng tạo ra

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life... Riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu Tạ Minh Châu

Các đối tượng trong vụ án

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 11/11/2025, Cơ quan ảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng; đồng thời tạm giữ 6 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng.

Việc triệt phá đường dây trục lợi bảo hiểm này thể hiện sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời khẳng định tinh thần chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự.

