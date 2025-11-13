Phòng, chống cháy, nổ nguyên nhân từ điện

Thống kê của lực lượng chức năng cho thấy, tại Phú Thọ cũng như trên cả nước, các vụ cháy liên quan đến hệ thống điện chiếm khoảng 70% tổng số vụ cháy. Điều đó đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình cần quan tâm hơn đến hệ thống, thiết bị điện và việc sử dụng điện an toàn.

Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh, 10 tháng năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 140 vụ cháy, 1 vụ nổ, làm 4 người bị thương, thiệt hại trên 6,53 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10 xảy ra 23 vụ cháy, thiệt hại trên 1,65 tỷ đồng. Đáng chú ý, các vụ cháy nguyên nhân từ sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm khoảng 70% tổng số vụ cháy.

Vụ cháy xưởng sửa chữa ô tô lúc rạng sáng 3/11 tại xóm Mới, xã Thượng Cốc làm hư hỏng nhà xưởng, thiết bị và xe tải

Mới đây, giữa cơn mưa lúc rạng sáng 3/11, ngọn lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt từ xưởng sửa chữa ô tô tại xóm Mới, xã Thượng Cốc. Dù được phát hiện và khống chế kịp thời, vụ cháy vẫn làm hư hỏng khoảng 150m2 nhà xưởng, nhiều thiết bị cùng một xe tải. Nguyên nhân được xác định do chập điện khi nạp ắc quy.

Hầu như tháng nào trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra những vụ cháy liên quan đến điện. Đơn cử như vụ cháy nhà dân tại thôn Viên Du Hoà, xã Hội Thịnh; cháy cơ sở chăn nuôi chim cút tại xã Vĩnh Hưng; cháy nhà xưởng sản xuất bao bì nhựa của Công ty TNHH MTV Đầu tư Tùng Lâm Hoà Bình tại thôn Tân Sơn, xã Lương Sơn... Trước đó, từng có vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh do chập điện lúc rạng sáng làm 4 người trong một gia đình thương vong ở phường Tân Thịnh (cũ), nay là phường Hoà Bình.

Không ít người vẫn chủ quan và lầm tưởng khi thời tiết mưa ẩm không lo xảy ra cháy, hay cho rằng nhà xây kiên cố, tường bê tông thì khó cháy. Song những vụ cháy nhà dân, xưởng, cơ sở sản xuất thời gian qua và gần đây ngay giữa trời mưa lại bắt nguồn từ điện và để lại hậu quả nặng nề.

Xã hội phát triển, nhu cầu lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện ngày càng tăng, đi kèm là nguy cơ chập cháy điện cũng gia tăng. Trong các dạng nguồn nhiệt gây cháy, nguồn nhiệt phát sinh từ năng lượng điện nguy hiểm nhất.

Cán bộ Phòng PC07 kiểm tra hệ thống điện tại siêu thị trên địa bàn phường Hoà Bình

Các nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ do điện như: Chập mạch; mối nối dây bị lỏng, hở, điểm tiếp xúc kém; câu mắc, đấu nối dây điện tùy tiện; sử dụng nhiều thiết bị điện công suất lớn trên cùng ổ cắm; lắp đặt thêm thiết bị ngoài thiết kế ban đầu gây quá tải; để vật dễ cháy sát thiết bị điện... Ngoài ra, việc sử dụng thiết bị điện lâu năm, dây dẫn xuống cấp, vỏ cách điện kém cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, người dân cần thận trọng khi sử dụng các thiết bị điện và trang bị kiến thức cơ bản về phòng, chống cháy, nổ do điện.

Nhằm đảm bảo an toàn điện trong sản xuất, sinh hoạt, ngành Điện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và cơ quan truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên hệ thống điện. Tuy vậy, trên thực tế địa bàn tỉnh vẫn xảy ra không ít vụ cháy hệ thống dây dẫn trên cột điện và sự cố điện, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm hơn từ các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và ý thức tự giác của mỗi người.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”; xây dựng và duy trì mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” hoạt động hiệu quả, thực chất tại khu dân cư. Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho người dân, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở... Qua đó, nâng cao nhận thức, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống ngay từ những “phút vàng” đầu tiên, tránh cháy lan, cháy lớn.

Cán bộ Phòng PC07 tuyên truyền an toàn PCCC và hướng dẫn học sinh trải nghiệm dụng cụ chữa cháy

Để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại nguyên nhân từ điện, Phòng PC07 khuyến cáo: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ dân cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện; thay thế kịp thời thiết bị điện xuống cấp, hỏng. Không câu móc điện; không sử dụng nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm; không dùng dây dẫn có tiết diện nhỏ cho thiết bị công suất lớn. Khi thiết kế, xây nhà, xưởng cần tính toán tiết diện dây dẫn phù hợp; lắp aptomat hoặc cầu dao điện tổng cho đường dây chính và từng nhánh phụ, thiết bị công suất cao.

Khi ra khỏi nhà, tắt các thiết bị điện và rút cả phích cắm để đảm bảo an toàn. Trước khi đi ngủ cũng cần kiểm tra và tắt các thiết bị điện không cần thiết. Chấp hành nghiêm quy định về an toàn PCCC và nâng cao ý thức về phòng, chống cháy, nổ do điện. Mỗi gia đình nên trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay, thang dây thoát hiểm và biết cách sử dụng nếu không may xảy ra sự cố. Không nên sạc điện thoại, xe máy điện, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm, nếu sạc phải có người trông coi hoặc khu vực sạc riêng.

Khi xảy ra cháy, lập tức báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số 114 và báo động cho mọi người cùng biết. Nếu có thể thì nhanh chóng ngắt cầu dao điện tổng, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan. Tuyệt đối không dùng nước chữa cháy khi chưa cắt điện vì dễ bị điện giật.

