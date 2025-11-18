Nâng cao kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ cho chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh

Sáng 18/11, UBND xã Vĩnh Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH và hướng dẫn, thực hành kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho hơn 300 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy chữa cháy, các quy định bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh và những hành vi vi phạm thường gặp.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tuyên truyền các quy định của Luật PCCC.

Đồng thời, hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như sử dụng bình chữa cháy xách tay; Kỹ năng thoát hiểm khi có khói và khí độc, cách gọi điện thoại “114” để được trợ giúp khi có sự cố xảy ra.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh hướng dẫn kỹ năng sử dụng gas an toàn.

Bên cạnh phần lý thuyết, cán bộ PCCC còn hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, quy trình xử lý khi xảy ra cháy nổ và các biện pháp thoát nạn an toàn.

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực tập kỹ năng sử dụng bình chữa cháy.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn PCCC tại đơn vị mình, đồng thời cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn. Đồng thời tăng cường kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố cho các cơ sở kinh doanh, góp phần đảm bảo an toàn PCCC và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Thành. Kết thúc hội nghị, chủ cơ sở được cấp chứng nhận tham gia tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

Kim Liên