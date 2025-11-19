Xã Đại Đình khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026

{title}
Thực hiện các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Đại Đình đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026 cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ theo quy định.
Trong 2 ngày 17 và 18/11, hơn 160 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự của xã Đại Đình đã tập trung tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo cũ để làm thủ tục và tham gia các nội dung khám tuyển. Các thanh niên được đo thể lực, khám lâm sàng theo từng chuyên khoa, xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm, X-quang và sàng lọc HIV, ma túy theo đúng quy định.
Thanh niên xã Đại Đình đăng ký khám tuyển NVQS năm 2026
Để đảm bảo chất lượng tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Đại Đình phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện khám đồng thời huy động đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế có chuyên môn. Do công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nên khâu khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của xã diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, khách quan, đúng luật.
Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo đo thể lực cho các thanh niên
Thời gian tới, Hội đồng NVQS xã Đại Đình tiếp tục triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt quy trình tuyển quân nhằm bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng giao quân năm 2026.
Kim Liên
