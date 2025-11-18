Những người giữ nhịp uy nghi của nghi lễ quân sự Việt Nam

Đội Pháo lễ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 45 (Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) đảm nhiệm bắn đại bác ở các sự kiện trọng đại của đất nước.

Trong mỗi nghi lễ trọng đại của đất nước, những loạt đại bác rền vang giữa bầu trời, đó không chỉ là âm thanh của nghi thức quân sự, mà còn là nhịp đập tự hào của Tổ quốc. Ít ai biết rằng, phía sau những khoảnh khắc trang nghiêm ấy là sự góp mặt thầm lặng, nhưng vô cùng đặc biệt của Đội Pháo lễ (Lữ đoàn Pháo binh 45, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) đảm nhiệm. Đơn vị có nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quân sự quốc phòng, bắn pháo lễ chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, đón nguyên thủ quốc gia tới thăm Việt Nam.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cán bộ, chiến sĩ Đội Pháo lễ phải rèn luyện nghiêm ngặt, từ kỹ thuật vận hành khí tài, thao tác hiệp đồng, đến bản lĩnh tâm lý trong mọi điều kiện thời tiết, thời gian. Đằng sau sự chuẩn xác đến từng giây, từng góc bắn là hàng trăm giờ luyện tập, là tinh thần trách nhiệm tuyệt đối và niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ thực hiện nhiệm vụ danh dự của quân đội.

Không xuất hiện thường xuyên trước công chúng, nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ, Đội Pháo lễ đều để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng hình ảnh chính quy, hùng dũng và những loạt pháo mang thông điệp hòa bình, hữu nghị và sức mạnh quốc gia. Họ chính là những người góp phần làm nên khí thế trang nghiêm cho các sự kiện lớn, tô thắm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Lữ đoàn Pháo binh 45 là một trong những đơn vị ra đời sớm nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22-8-1945. Đơn vị bắn phát đạn mở màn cho Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và bắn loạt đạn kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Mỗi pháo lựu 105mm có 3 pháo thủ trực tiếp vận hành. Pháo thủ số 1 có nhiệm vụ giật cò phát hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng, pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Tốc độ yêu cầu với mỗi lần nạp đạn là khoảng 3 giây.

Tổ chỉ huy gồm đội trưởng; 2 đội phó, trong đó một người kiểm tra thời gian từng loạt bắn, người còn lại phối hợp với Quân nhạc; hai quân nhân phụ trách thông tin. Sau mỗi lần tập, chỉ huy hướng dẫn tổ chức rút kinh nghiệm tại chỗ. Trung đội trưởng chỉnh đốn từng động tác cho pháo thủ, đảm bảo “toàn đội như một” khi thực hiện nghi lễ.

Nghi thức bắn pháo lễ được tính bằng khoảnh khắc nên không được phép sai sót. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải luyện tập chăm chỉ.

Quốc thiều kéo dài 54 giây, nốt nhạc đầu tiên vang lên cũng là thời điểm khai hỏa loạt đại bác thứ nhất và nốt cuối cùng kết thúc là lúc loạt đại bác thứ 21 bắn xong. 21 loạt đại bác là nghi lễ cao nhất được thực hiện vào những dịp trọng đại của đất nước và đón nguyên thủ các nước đến thăm.

Nguồn qdnd.vn