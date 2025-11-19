TAND khu vực 10: Xét xử lưu động các vụ án về ma tuý

Ngày 18/11, tại Nhà văn hóa xã Vĩnh An, Tòa án nhân dân Khu vực 10 Phú Thọ tổ chức Phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự liên quan đến tội phạm ma túy.

Tại các phiên tòa, hội đồng xét xử và kiểm sát viên đã tập trung xét hỏi để làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm, diễn biến hành vi phạm tội của các bị cáo và các tình tiết khác có liên quan đối với vụ án. Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại các phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và căn cứ các quy định của Bộ luật Hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt những bản án thích đáng đối với các bị cáo.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 10 Phú Thọ công bố cáo trạng tại phiên toà.

Bị cáo Đào Trọng Hiếu sinh năm 1993, thôn Đình, xã Vĩnh An bị Toà án nhân dân khu vực 10 xử phạt 2 năm 4 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Dương Văn Hải, sinh năm 1993, thôn Vân Giang, xã Vĩnh Phú bị xử phạt 2 năm 6 tháng về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Lê Văn Hưởng, sinh năm 1981, thôn Trúc Lâm, xã Thổ Tang bị xử phạt 2 năm 9 tháng về tội “Sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Bị cáo trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Những tháng cuối năm, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp. Thông qua hoạt động xét xử lưu động bằng vụ án cụ thể, hội đồng xét xử đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, những nguy cơ, tác hại và con đường ma túy xâm nhập vào cộng đồng, từ đó tác động trực tiếp đến tâm lý, hành động của người dân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bán án đối với các bị cáo.

Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn cùng nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

