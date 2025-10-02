Công an phường Xuân Hòa bám địa bàn giúp dân chống ngập

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 - Bualoi, từ đêm 29/9 đến sáng 1/10, trên địa bàn phường Xuân Hòa có mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường, khu phố.

Trước tình hình đó, Chỉ huy Công an phường Xuân Hòa đã huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức tuần tra, bám sát địa bàn, kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Lực lượng Công an phường đã kịp thời hỗ trợ, tổ chức di dời tài sản của các hộ dân trong vùng ngập lụt, bị chia cắt đến nơi an toàn, bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân. Song song với đó, đơn vị còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con chủ động các biện pháp phòng, chống ngập lụt, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Sự có mặt kịp thời, sát cánh cùng Nhân dân trong hoạn nạn của lực lượng Công an phường Xuân Hòa đã góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin của người dân, thể hiện tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi thiên tai xảy ra.

Công an phường Xuân Hòa phối hợp cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương giúp dân ứng phó với bão số 10.

Quang Nam