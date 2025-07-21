Công an tỉnh Phú Thọ truy bắt thành công đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, giải cứu con tin an toàn

Khoảng 23h ngày 20/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận tin báo từ Công an xã Hiền Quan về vụ việc một đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại khu vực cầu Ngọc Tháp, xã Hiền Quan.

Đối tượng Mai Đức Giang tại buổi làm việc với cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh cùng Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo toàn diện công tác xử lý, tổ chức lực lượng, phương án và các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con tin và người dân xung quanh.

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả lớn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động khẩn cấp các lực lượng liên quan và Công an địa phương tổ chức phong tỏa hiện trường, thiết lập khu vực an toàn, đồng thời triển khai đồng bộ, linh hoạt và kiên quyết các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ căng thẳng, đến khoảng 2h30 sáng 21/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Mai Đức Giang (SN 1992), trú tại xã Trạm Thản, giải cứu an toàn con tin, không để xảy ra thương vong.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định: Tối 20/7, do mâu thuẫn cá nhân, Mai Đức Giang đã điều khiển xe mô tô BKS 21B1-552... đuổi theo xe taxi Xanh SM BKS 19H-067... do anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996), trú tại phường Âu Cơ điều khiển, chở chị Mai Thị Thu Trang (SN 1996), trú tại xã Trạm Thản.

Khi đến khu vực cầu Ngọc Tháp (đường Hồ Chí Minh, xã Hiền Quan), đối tượng Giang áp sát, dùng gậy kim loại đập vỡ kính xe taxi, sau đó dùng dao nhọn tấn công tài xế, gây thương tích. Tiếp đó, đối tượng xông vào xe, dùng dao khống chế, đe dọa, cắt tóc chị Trang và tiếp tục gây thương tích khiến nạn nhân hoảng loạn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự đối tượng Mai Đức Giang để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Phương Thu (Công an tỉnh)