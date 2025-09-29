Công an xã Đà Bắc giúp cụ ông đi lạc về với gia đình

Thông tin từ Công an xã Đà Bắc, đơn vị vừa giúp một cụ ông đi lạc về với gia đình tại tỉnh Lào Cai.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 27/9/2025, Công an xã Đà Bắc nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại địa bàn Tiểu khu Hương Lý, xã Đà Bắc phát hiện một cụ ông có dấu hiệu về sức khỏe tâm thần đi lạc trong mưa, bão đang trong tình trạng bị ướt, lạnh, đói và sức khoẻ không ổn định.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đà Bắc đã cử CBCS tiếp cận, vận động và đón ông về trụ sở đơn vị để tiến hành chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để xác minh nhân thân, tìm cách liên hệ với người thân của cụ.

Cụ ông Nguyễn Văn Suốt được người thân đến trụ sở Công an xã Đà Bắc đón về nhà

Với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, Công an xã Đà Bắc đã nhanh chóng xác minh và liên lạc được với thân nhân (con trai) của Cụ là anh Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1984, trú tại thôn Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Tân, tỉnh Lào Cai. Được biết cụ ông tên là Nguyễn Văn Suốt, sinh năm 1960, trú tại thôn Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Tân, tỉnh Lào Cai, đi lạc khỏi nhà từ ngày 19/9/2025, gia đình đã và đang đi tìm nhiều nơi.

Đến 20h cùng ngày, thân nhân cụ ông đã đến Công an xã Đà Bắc để tiếp nhận đón Cụ về đoàn tụ với gia đình. Thân nhân cụ ông vô cùng xúc động và cảm ơn sâu sắc tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ của CBCS Công an xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Đinh Thắng