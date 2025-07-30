Công an xã Hy Cương chủ động triển khai nhiệm vụ sau sáp nhập

{title}
Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Hy Cương, Thanh Đình và Chu Hóa thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (cũ), xã Hy Cương có tổng diện tích gần 24km2, quy mô dân số hơn 22.600 người. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở, Công an xã Hy Cương nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất để triển khai đồng bộ các mặt công tác, quyết tâm bảo vệ ANTT trên địa bàn ngay từ những ngày đầu hoạt động theo mô hình tổ chức mới.
Trung tá Tạ Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Hy Cương cho biết: Với tinh thần không để trống địa bàn, không để công việc gián đoạn, luôn sẵn sàng phục vụ Nhân dân, ngay sau khi hệ thống chính quyền mới chính thức đi vào hoạt động, đơn vị phân công lực lượng bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình các địa bàn có nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai biện pháp đảm bảo ANTT, xây dựng phương án phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.
Công an xã đẩy mạnh vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Trên địa bàn có 23 tổ bảo vệ ANTT luôn đồng hành và sát cánh cùng lực lượng Công an xã, hỗ trợ giữ gìn ANTT; tích cực nắm tình hình, tham gia hòa giải mâu thuẫn, phòng ngừa, phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm. Duy trì tốt 81 điểm camera an ninh kiểm soát trên các tuyến đường chính, cửa ngõ ra vào xã và khu vực đông dân cư.
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hy Cương giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Nhằm chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả hành vi vi phạm pháp luật, kéo giảm tội phạm, giữ vững môi trường bình yên cho Nhân dân, nhất là trong dịp Đại hội Đảng bộ xã, Công an xã Hy Cương đã xây dựng kế hoạch tuần tra vũ trang, thời gian bắt đầu từ 21h - 24h, tập trung tuần tra trên các tuyến đường liên xã, đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, khu vực Khu công nghiệp Thụy Vân, các tuyến đường hẻo lánh, có nguy cơ xảy ra tội phạm, vi phạm pháp luật. Việc tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm đảm bảo ANTT đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, răn đe các đối tượng có ý định phạm tội.
Bên cạnh việc đảm bảo ANTT, Công an xã Hy Cương kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cư trú, thu nhận hồ sơ cấp căn cước, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn, đăng ký phương tiện, xử lý vi phạm... đảm bảo duy trì thông suốt, không để xảy ra ách tắc, chậm trễ.
Trung tá Tạ Anh Tuấn cho biết thêm: Để phục vụ Nhân dân tốt hơn, chúng tôi đã quán triệt cán bộ trong quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc luôn giữ đúng tác phong, có thái độ niềm nở; không để người dân bức xúc hay phải chờ đợi lâu.
Chị Lê Thị Hồng Duyên, trú tại khu 2, xã Hy Cương chia sẻ: "Đến làm thủ tục hành chính tại trụ sở Công an xã, chúng tôi được cán bộ tận tình hướng dẫn. So với trước đây, tôi thấy việc đi lại thuận tiện, thủ tục được xử lý nhanh hơn, đội ngũ cán bộ phục vụ Nhân dân chu đáo, tôi cảm thấy rất hài lòng".
Mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, mô hình mới hoạt động chưa lâu, nhưng tinh thần đoàn kết, kỷ luật, gần dân, sát dân, bám chắc địa bàn của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hy Cương đã tạo được niềm tin trong Nhân dân, góp phần giữ vững ANTT, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Ngọc Tuấn
