Công an xã Lạc Lương bắt quả tang 2 vụ việc, 10 đối tượng vi phạm pháp luật

Từ ngày 8/9 đến ngày 27/9/2025, Công an xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang 2 vụ vi phạm pháp luật bắt giữ 10 đối tượng. Theo đó, ngày 27/9/2025, lực lượng Công an xã Lạc Lương tiến hành kiểm tra đột xuất nhà ở của Q.V.L, sinh năm 1992 trú tại xóm Ráng, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ, phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây được thua bằng tiền. Tại hiện trường, thu giữ 10 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật....

Các đối tượng bị bắt quả tang đang đánh bạc tại nhà Q.V.L, xóm Ráng xã Lạc Lương.

Các đối tượng đều là người địa phương và có mối quan hệ quen biết với nhau. Hiện vụ việc đang được Công an xã Lạc Lương tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 8/9/2025, Công an xã Lạc Lương chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông Cụm 7, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang đối tượng Vũ Trọng Quang, sinh năm 1993, trú tại thôn Tân Thành, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ đang có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực xóm Hồng, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ. Tại hiện trường, Công an xã Lạc Lương thu giữ trên người đối tượng 2 ống nhựa màu cam được hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng dạng cục, đối tượng khai nhận là ma túy.

Đối tượng Vũ Trọng Quang bị bắt quả tang tại khu vực xóm Hồng, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Bùi Quốc Cường, sinh năm 1994 trú tại thôn Đồng Bông, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ về hành vi bán trái phép chất ma túy cho Vũ Trọng Quang.

Hiện Công an xã Lạc Lương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Thiên (xã Yên Thủy)