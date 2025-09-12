Công an xã Lạc Sơn: Bắt quả tang 4 đối tượng đánh “phỏm” ăn tiền

Ngày 12/9, Công an xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt phá thành công một điểm đánh bạc trái phép trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Công an xã Lạc Sơn đã phát hiện tại khu vực phố Lâm Hóa 2, xã Lạc Sơn có nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc trái phép. Hoạt động này gây bức xúc trong Nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự.

Các đối tượng khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước tình hình trên, tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm phối hợp các lực lượng nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ. Đến khoảng 11 giờ ngày 10/9/2025, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra và bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi “phỏm” ăn tiền. Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Hoàng Văn Thành (sinh năm 1975, chủ nhà), Lương Văn Quân (sinh năm 1974), cùng trú tại phố Lâm Hóa 2, xã Lạc Sơn; Bùi Văn Dịnh (sinh năm 1968, trú tại phố Lâm Hóa 1, xã Lạc Sơn) và Nguyễn Phú Văn (sinh năm 1966, trú tại xóm Sơ, xã Lạc Sơn). Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ trên chiếu bạc số tiền 14.755.000 đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. Đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng nêu trên, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Việc triệt phá kịp thời tụ điểm đánh bạc nói trên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn xã hội tại địa phương.

PV