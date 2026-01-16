Công an xã Liên Hòa quyết liệt ngăn chặn pháo nổ trái phép dịp Tết

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, tình hình vi phạm liên quan đến pháo nổ thường có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn xã hội. Trước thực tế đó, Công an xã Liên Hòa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm kéo giảm vi phạm về lĩnh vực này ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững bình yên địa bàn.

Công an xã Liên Hòa phối hợp với Trường THPT Liễn Sơn triển khai các biện pháp phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Mới đây, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác Công an xã Liên Hòa đã phát hiện Nguyễn Văn Ban, sinh năm 1990, trú tại thôn Quảng Khuân có hành vi tàng trữ 5 quả pháo nổ. Quá trình làm việc, đối tượng khai nhận mua số pháo trên về sử dụng trong dịp Tết nhưng chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý. Đây là loại pháo nổ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, có nguy cơ gây mất an toàn về cháy nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng và cộng đồng, do vậy pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép.

Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn gây phức tạp tình hình liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an xã Liên Hòa đã xây dựng và triển khai Kế hoạch “Tăng cường phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026”.

Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, Công an xã Liên Hòa chú trọng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên - lực lượng dễ bị lôi kéo, kích động hoặc do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ dẫn đến vi phạm các quy định về pháo nổ. Lực lượng Công an xã đã phối hợp với Trường THPT Liễn Sơn tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo ngay trong môi trường học đường.

Công an xã tổ chức tuyên truyền pháp luật, ký cam kết không vi phạm về pháo nổ đến học sinh.

Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, học sinh được cung cấp thông tin cụ thể về những hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý cũng như những nguy cơ, hậu quả từ việc mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi học sinh.

Để tăng tính răn đe và phòng ngừa vi phạm những quy định liên quan đến pháo nổ, Công an xã Liên Hòa đã chủ động phối hợp với các nhà trường trong công tác quản lý, phát hiện sớm và kịp thời áp dụng các biện pháp giáo dục, xử lý phù hợp đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Liễn Sơn cho biết: “Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh; đề nghị giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở các em trong giờ sinh hoạt lớp và lồng ghép nội dung tuyên truyền trong môn học. Đối với học sinh cố tình vi phạm, các em phải nghỉ học 1 tuần theo đúng nội dung cam kết đã ký với nhà trường”.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, việc tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về pháo nổ được Công an xã Liên Hòa triển khai nghiêm túc, đồng bộ trên toàn địa bàn. Tính đến nay, lực lượng Công an xã đã phối hợp tổ chức ký cam kết với 10 trường học và 21 thôn dân cư, qua đó nâng cao trách nhiệm của học sinh, gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ.

Công an xã làm việc tại Trường THCS Bàn Giản.

Theo thầy giáo Trần Việt Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Bàn Giản, sự phối hợp giữa Công an địa phương và nhà trường đã mang lại hiệu quả rõ rệt: “Việc tuyên truyền trực tiếp kết hợp với ký cam kết là rất cần thiết, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Qua đó giúp các em nhận thức rõ hơn và chủ động tránh xa những hành vi vi phạm pháp luật”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền trong trường học, Công an xã tăng cường vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không buôn bán, tàng trữ pháo nổ và các chất gây nổ. Lực lượng Công an xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm, đường dây vi phạm liên quan đến pháo nổ.

Hộ kinh doanh ký cam kết không tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép.

Trung tá Nguyễn Đức Hải - Phó trưởng Công an xã Liên Hòa cho biết: “Công an xã đã huy động toàn lực lượng, triển khai các biện pháp, trong đó chú trọng việc ký cam kết với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn; đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép”.

Với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt và cách làm bài bản của lực lượng Công an xã, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các nhà trường và Nhân dân, nhận thức và trách nhiệm trong phòng ngừa vi phạm liên quan đến pháo nổ trên địa bàn xã Liên Hòa từng bước được nâng cao. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, để Nhân dân đón Tết Nguyên đán trong không khí vui tươi và bình yên.

Kim Liên