Công an xã Tân Lạc tặng gần 100 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân

Ngày 30/10, Công an xã Tân Lạc đã tổ chức chương trình “Bữa cơm yêu thương” tại Trung tâm Y tế khu vực xã Tân Lạc, trao tặng gần 100 suất cơm miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.
Đoàn thanh niên Công an xã Tân Lạc tặng các suất cơm cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc
Hoạt động do Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Công an xã phối hợp thực hiện, nhằm chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các suất cơm được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đã được trao đến các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Chương trình cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện.
Các suất cơm trao tặng được chuẩn bị chu đáo đảm bảo an toàn thực phẩm
Đây là hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn, tiếp thêm động lực để họ an tâm điều trị và sớm hồi phục sức khỏe. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân “Vì dân phục vụ”.
Đinh Thắng
