Công an xã Tân Lạc tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho trên 1.300 người

Ngày 15/9, Công an xã Tân Lạc phối hợp với Trường TH&THCS Quy Hậu và Trường THPT Tân Lạc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trên 1.300 giáo viên và học sinh tham dự.

Bước vào năm học mới 2025-2026, trên địa bàn xã tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, trên các tuyến Quốc lộ 6,12B và đường liên khu, xóm...tình trạng 1 số học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhất là vi phạm không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, không đủ tuổi điều khiển phương tiện, xe độ chế rú ga, nẹt pô...vẫn diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho bản thân học sinh và những người tham gia giao thông khác.

Công an xã Tân Lạc tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho giáo viên và học sinh trường TH&THCS Quy Hậu

Trước thực trạng đó, lực lượng Công an xã đã chủ động tổ chức tăng cường tuyên truyền Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật liên quan đến việc xử lý các lỗi vi phạm mà người tham gia giao thông thường mắc phải, tập trung truyền tải các kiến thức liên quan đến kỹ năng tham gia giao thông an toàn, các quy định của pháp luật liên quan đến việc điều khiển phương tiện giao thông đối với các học sinh từ đủ 16 tuổi đang điều khiển các loại xe máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3.

Công an xã Tân Lạc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho học sinh Trường THPT Tân Lạc

Tại Chương trình, cán bộ, giáo viên, học sinh 2 trường đã được cán bộ Tổ CSTT Công an xã Tân Lạc phổ biến nội dung cơ bản những điểm mới của luật TTATGT và nghị định 168/NĐ-CP; kiến thức pháp luật về TTATGT đường bộ; những lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; kỹ năng tham gia giao thông và các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông ...

Qua đó giúp các em học sinh hiểu sâu hơn về những kiến thức giao thông, cán bộ tuyên truyền đã đặt câu hỏi giao lưu với các em học sinh của nhà trường. Ngoài ra, Công an xã đã trao tặng mũ bảo hiểm và 10 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng cho học sinh 2 trường.

Công an xã Tân Lạc tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trường THPT Tân Lạc

Thông qua chương trình góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong các cơ sở giáo dục; duy trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, trang bị cho cho cán bộ, giáo viên, học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về ATGT, ý thức trách nhiệm, ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông giúp các em học sinh nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định khi tham gia giao thông; đồng thời vận động gia đình, người thân tham gia học tập và chấp hành nghiêm túc pháp luật về ATGT góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đinh Thắng