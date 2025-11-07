Công an xã Vĩnh Thành bắt giữ 7 đối tượng đánh bạc

{title}
Qua công tác nắm tình hình, kiểm tra cư trú, khoảng 21h50' ngày 5/11, Công an xã Vĩnh Thành phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh “ba cây ăn tiền” tại khu vực tầng hầm nhà trọ của bà Nguyễn Thị Gái (SN 1964), trú tại thôn Hòa Loan, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ.
7 đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Phàng A Páo (SN 2004), trú tại thôn Cổ Dề Sang A, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai; Giàng A Khu (SN 2003), Thào A Chu (SN 1991), Giàng A Nhà (SN 2002), Thào A Tráng (SN 2003) cùng trú tại thôn Xéo Dì, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai; Triệu Văn Dũng (SN 1995), trú tại thôn Đỏng Khinh, xã Cao Thăng, tỉnh Cao Bằng; Giàng A Mùa (SN 2006), trú tại thôn Dào Cu Nha, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai.
Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang tại cơ quan Công an
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 1.529.000 đồng và 1 bộ bài tú lu khơ.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc của bản thân. Hiện Công an xã Vĩnh Thành đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Long Dương
