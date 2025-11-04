Xã hội
Công điện khẩn ứng phó bão Kalmaegi giật cấp 17 sắp vào Biển Đông

Hồi 7h ngày 4/11, tâm bão Kalmaegi ở khoảng 10,7 độ vĩ Bắc, 123,5 độ kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16.

Dự báo, sáng 5/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Sau khi vào Biển Đông, Kalmaegi tiếp tục mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 16-17, hướng về khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Công điện khẩn ứng phó bão Kalmaegi giật cấp 17 sắp vào Biển Đông

Đây là cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, đặc biệt nguy hiểm khi miền Trung vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề.

Bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa vào tối hoặc đêm 6/11, với sức gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Khu vực Tây Nguyên có thể xuất hiện gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, còn vùng biển Trường Sa, Lý Sơn, ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa dự báo có gió cấp 13-14, giật cấp 17. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa được cảnh báo sẽ có đợt mưa to đến rất to trong và sau bão.

Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó bão Kalmaegi, thực hiện nghiêm phương châm “chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ”.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa phải rà soát tàu thuyền, thông báo cho ngư dân tránh xa vùng nguy hiểm, chuẩn bị phương án sơ tán dân, gia cố nhà cửa, công trình trọng yếu, hồ đập, đê biển, đồng thời hạn chế ra khơi và cấm biển khi cần thiết.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an toàn cho người dân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, điều tiết hồ chứa thủy lợi, thủy điện, tránh sự cố mất an toàn.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả, còn Bộ Thông tin và Truyền thông phải duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó bão, mưa lũ; Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm công điện này.

Nguồn vov.vn

 Từ khóa: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Trần Hồng Hà Biển đông Công điện Bộ thông tin và truyền thông Ứng phó Khánh hòa Philippines Thủ tướng chính phủ
