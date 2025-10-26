Công đoàn phường Thanh Miếu tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 26/10, Công đoàn phường Thanh Miếu tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ra mắt BCH Công đoàn phường Thanh Miếu, nhiệm kỳ 2025-2030

Công đoàn phường Thanh Miếu được thành lập trên cơ sở của 33 công đoàn cơ sở thuộc địa bàn của phường Thanh Miếu, Vân Phú và xã Hy Cương hợp thành, với 2.596 đoàn viên. Thời gian qua, Công đoàn đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Các công đoàn cơ sở tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; đề xuất, kiến nghị góp ý xây dựng luật; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Các hoạt động chăm lo đời sống, phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công đoàn phường đề ra mục tiêu: Phát triển thêm ít nhất 300 đoàn viên, thành lập mới 5 công đoàn cơ sở; 90% đoàn viên được phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; giới thiệu ít nhất 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Vy Thu Hà giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Thanh Miếu.

Anh Thơ