Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công đoàn phường Thanh Miếu tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 26/10, Công đoàn phường Thanh Miếu tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Công đoàn phường Thanh Miếu tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ra mắt BCH Công đoàn phường Thanh Miếu, nhiệm kỳ 2025-2030

Công đoàn phường Thanh Miếu được thành lập trên cơ sở của 33 công đoàn cơ sở thuộc địa bàn của phường Thanh Miếu, Vân Phú và xã Hy Cương hợp thành, với 2.596 đoàn viên. Thời gian qua, Công đoàn đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Các công đoàn cơ sở tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; đề xuất, kiến nghị góp ý xây dựng luật; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Các hoạt động chăm lo đời sống, phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công đoàn phường đề ra mục tiêu: Phát triển thêm ít nhất 300 đoàn viên, thành lập mới 5 công đoàn cơ sở; 90% đoàn viên được phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; giới thiệu ít nhất 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Vy Thu Hà giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Thanh Miếu.

Anh Thơ


Anh Thơ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phường thanh miếu Nhiệm kỳ Đại hội 2030 Công đoàn cơ sở Ban Chấp hành tổ chức Người lao động Phát triển kinh tế An ninh trật tự
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những hạt nhân trong chuyển đổi số

Những hạt nhân trong chuyển đổi số
2025-10-27 10:41:00

baophutho.vn Chuyển đổi số (CĐS) đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải cách hành chính. Ở cơ sở, nơi trực tiếp...

Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp
2025-10-27 09:17:00

baophutho.vn Với nhiều cách làm sáng tạo, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong hỗ trợ phụ nữ...

Đổi mới trong cấp sổ đỏ tại xã, phường

Đổi mới trong cấp sổ đỏ tại xã, phường
2025-10-26 13:03:00

baophutho.vn Sau 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã tạo dấu ấn tốt khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long