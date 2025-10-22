Công nghiệp giữ nhịp tăng trưởng, tạo đà bứt phá cuối năm

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, căng thẳng thương mại và xu hương bảo hộ gia tăng, chi phí sản xuất, giá nguyên vật liệu biến động, sản xuất công nghiệp của Phú Thọ vẫn giữ được nhịp tăng ổn định trong 9 tháng năm 2025. Trong những tháng cuối năm - mùa cao điểm của sản xuất và tiêu thụ, các doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Những tháng cuối năm, thời điểm quan trọng để nhiều doanh nghiệp chuẩn bị năng lực sản xuất, lên kế hoạch và triển khai các đơn hàng cho năm sau, bảo đảm chuỗi cung ứng không bị gián đoạn. Nhờ vậy, sản xuất công nghiệp trong thời điểm này thường ghi nhận mức tăng trưởng cao cả về sản lượng lẫn giá trị, tạo đà thuận lợi cho quý I năm sau.

Công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kiểm tra sản phẩm trước khi xuất bán ra thị trường.

Tính chung 9 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng khoảng 27% so với cùng kỳ, cao hơn trung bình cả nước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 29,4%. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong 9 tháng, máy tính xách tay đạt hơn 22 triệu sản phẩm, so với cùng kỳ tăng 87%; máy điều hòa không khí 42,6 nghìn sản phẩm, tăng hơn 40%; gạch lát ước đạt 125,6 triệu m2, tăng 14,4%; sắt thép ước đạt 540 nghìn tấn, tăng gần 40%... Cùng với đó, nhiều sản phẩm khác như giày thể thao, phân bón, nước máy, bia các loại... có mức tăng tích cực, góp phần giữ ổn định nguồn thu và việc làm cho lao động.

Kết quả trên có được nhờ sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của chính quyền các cấp và ngành chức năng. Tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc cập nhật thông tin về chính sách thương mại, thị trường và các rào cản trong thương mại quốc tế, giúp các doanh nghiệp xây dựng và điều chỉnh chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp hơn. Cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, góp phần nâng cấp hạ tầng công nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất và chuyển giao công nghệ.

Về phía doanh nghiệp đã tích cực thực hiện xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tổ chức lại khâu sản xuất, tìm nguồn nguyên liệu phù hợp nhằm giảm giá thành sản phẩm, từ đó nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.

Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, chủ động đổi mới công nghệ, quản trị và mô hình sản xuất. Tại Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - doanh nghiệp hoạt động trong ngành phân bón vẫn duy trì hoạt động ổn định với kết quả khả quan. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khoảng 4.000 tỷ đồng. Ông Trần Đại Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết: “Từ đầu năm đến nay, công ty đã đưa ra thị trường các dòng sản phẩm mới như supe lân trung tính, supe lân vi sinh P18... được thị trường đón nhận tích cực. Tháng 6 vừa qua, công ty khởi công dây chuyền sản xuất SOP, với công suất 20 nghìn tấn/năm, đánh dấu bước đi chiến lược trong đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có và giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu. Công ty cũng tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và giảm chi phí năng lượng. Đây là các yếu tố quan trọng giúp công ty duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp tích cực vào ngân sách”.

Dự báo những tháng cuối năm 2025, kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, song xu hướng phục hồi của kinh tế trong nước và các thị trường xuất khẩu đang rõ nét hơn. Các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Với nền tảng tăng trưởng vững chắc 9 tháng đầu năm và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp của tỉnh được kỳ vọng duy trì đà tăng ổn định trong quý IV, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

