{title}
{publish}
{head}
Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), nhu cầu sử dụng điện trong ba ngày đầu tháng 8/2025 gia tăng đột biến do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt. Công suất tiêu thụ điện cực đại tại 17 tỉnh, thành phố phía Bắc do EVNNPC quản lý (không bao gồm Hà Nội) trong các ngày từ 1-3/8 lần lượt đạt 15.828,29 MW; 17.626,13 MW và 17.195,34 MW.
Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ kiểm tra hệ thống điện đảm bảo vận hành lưới điện an toàn
Theo ghi nhận của Công ty Điện lực Phú Thọ, vào lúc 13h00 ngày 4/8/2025, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh đã đạt mức 2004 MW. Mức tiêu thụ này vượt mức đỉnh trước đó 45 MW được ghi nhận vào tối 18/7/2025 (1958,9 MW), đồng thời cao hơn đáng kể so với mức đỉnh năm 2024 là 151,2 MW ghi nhận vào lúc 22h30 ngày 10/8/2024 (1852,8 MW).
Trước tình hình công suất tiêu thụ điện tăng đột biến vì nắng nóng, Công ty Điện lực Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, liên tục hệ thống điện, cung ứng điện cho khách hàng trên địa bàn.
Công ty Điện lực Phú Thọ tiếp tục khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chung tay sử dụng điện tiết kiệm, nhất là trong giờ cao điểm từ 13h-15h và 20h-23h hàng ngày. Tắt thiết bị khi không sử dụng, hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn.
Điều hòa nên cài đặt nhiệt độ 26-27°C, kết hợp quạt để làm mát hiệu quả và tiết kiệm. Ngoài ra, các hộ gia đình nên thay thiết bị cũ, hiệu suất thấp bằng thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng, đồng thời theo dõi lượng điện qua website hoặc app chăm sóc khách hàng của EVNNPC.
Công ty Điện lực Phú Thọ cũng lưu ý nguy cơ chập cháy thiết bị do quá tải khi sử dụng điều hòa với nhiệt độ quá thấp, cài đặt 26-27°C và hạn chế dùng đồng thời thiết bị công suất lớn như bếp điện, máy nước nóng trong giờ cao điểm (12h-15h, 22h-24h). Về an toàn điện, người dân và các đơn vị, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong nhà như dây dẫn, ổ cắm, thiết bị để phát hiện sớm nguy cơ xảy ra sự cố.
Thu Hà
baophutho.vn Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.
baophutho.vn Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đề ra, Phú Thọ đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ gia tăng giá trị...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 9/8, toàn tỉnh có 111 xã có các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi...
baophutho.vn Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 8/8, toàn tỉnh có 111 xã có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP)...
baophutho.vn Bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay, thời tiết cực đoan kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng cao đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác...
baophutho.vn Bùng phát từ đầu tháng 7/2025, đến nay, sau hơn 1 tháng, bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã lan nhanh và rộng ra hơn 100 xã, phường trên toàn...
baophutho.vn Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang bùng phát mạnh tại xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ, gây ra những thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi. Hàng loạt...
baophutho.vn Với quan điểm “Người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp”, Công ty cổ phần Prime Đại Việt (Prime Đại Việt) luôn làm tốt công tác chăm lo...
baophutho.vn Xã Vĩnh Hưng được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Đại Đồng, Nghĩa Hưng và Yên Lập (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Sau khi được thành...