Công suất tiêu thụ điện tăng đột biến vì nắng nóng

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), nhu cầu sử dụng điện trong ba ngày đầu tháng 8/2025 gia tăng đột biến do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt. Công suất tiêu thụ điện cực đại tại 17 tỉnh, thành phố phía Bắc do EVNNPC quản lý (không bao gồm Hà Nội) trong các ngày từ 1-3/8 lần lượt đạt 15.828,29 MW; 17.626,13 MW và 17.195,34 MW.

Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ kiểm tra hệ thống điện đảm bảo vận hành lưới điện an toàn

Theo ghi nhận của Công ty Điện lực Phú Thọ, vào lúc 13h00 ngày 4/8/2025, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh đã đạt mức 2004 MW. Mức tiêu thụ này vượt mức đỉnh trước đó 45 MW được ghi nhận vào tối 18/7/2025 (1958,9 MW), đồng thời cao hơn đáng kể so với mức đỉnh năm 2024 là 151,2 MW ghi nhận vào lúc 22h30 ngày 10/8/2024 (1852,8 MW).

Trước tình hình công suất tiêu thụ điện tăng đột biến vì nắng nóng, Công ty Điện lực Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, liên tục hệ thống điện, cung ứng điện cho khách hàng trên địa bàn.

Công ty Điện lực Phú Thọ tiếp tục khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chung tay sử dụng điện tiết kiệm, nhất là trong giờ cao điểm từ 13h-15h và 20h-23h hàng ngày. Tắt thiết bị khi không sử dụng, hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn.

Điều hòa nên cài đặt nhiệt độ 26-27°C, kết hợp quạt để làm mát hiệu quả và tiết kiệm. Ngoài ra, các hộ gia đình nên thay thiết bị cũ, hiệu suất thấp bằng thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng, đồng thời theo dõi lượng điện qua website hoặc app chăm sóc khách hàng của EVNNPC.

Công ty Điện lực Phú Thọ cũng lưu ý nguy cơ chập cháy thiết bị do quá tải khi sử dụng điều hòa với nhiệt độ quá thấp, cài đặt 26-27°C và hạn chế dùng đồng thời thiết bị công suất lớn như bếp điện, máy nước nóng trong giờ cao điểm (12h-15h, 22h-24h). Về an toàn điện, người dân và các đơn vị, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong nhà như dây dẫn, ổ cắm, thiết bị để phát hiện sớm nguy cơ xảy ra sự cố.

Thu Hà