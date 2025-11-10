Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

Công tác chuẩn bị bầu cử phải đồng bộ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót

Kết luận Phiên họp thứ 3 của Hội đồng Bầu cử quốc gia chiều 10/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Sự kỳ vọng, giám sát của nhân dân, cử tri, dư luận xã hội ngày càng cao, công tác chuẩn bị bầu cử phải bảo đảm đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ; tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục ảnh hưởng quyền bầu cử, ứng cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu tại phiên họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh phân công nhiệm vụ một số thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và Tiểu ban giúp việc Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng Bầu cử quốc gia thời gian qua, bảo đảm tiến độ chung, chất lượng và yêu cầu đặt ra.

Công tác tuyên truyền phải tạo độ bao phủ sâu rộng

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý một số tồn tại, hạn chế như một số văn bản hướng dẫn, quy trình, biểu mẫu còn chậm được ban hành đồng bộ; ứng dụng công nghệ và bảo đảm an ninh mạng chưa đồng đều; công tác tuyên truyền, truyền thông số vẫn là bước đầu, có việc chưa tạo được độ bao phủ sâu rộng đến với đồng bào dân tộc thiểu số, lao động di cư, vùng sâu, vùng xa...

Hội đồng bầu cử quốc gia biểu quyết tại phiên họp.

Nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo và yêu cầu chung trong giai đoạn tới để Hội đồng Bầu cử quốc gia có sự xuyên suốt, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ các yêu cầu, công việc có tính pháp lý; tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục ảnh hưởng quyền bầu cử, ứng cử. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sự kỳ vọng, giám sát của nhân dân, cử tri và dư luận xã hội ngày càng cao.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức bài bản, chuyên nghiệp; “làm từ sớm, từ xa”, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát độc lập.

Lấy cử tri làm trung tâm, thông tin minh bạch, dễ tiếp cận; tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử và cử tri; bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bầu cử; phối hợp nhịp nhàng, thông suốt giữa Trung ương và địa phương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời điểm nghẽn, tình huống phát sinh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, không được chủ quan, nhất là ở địa bàn cơ sở, vừa qua tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các xã mới, do đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn phải hết sức quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại phiên họp.

Bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Tiểu ban, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia bám sát kế hoạch, tập trung ở các tuyến việc sau: Khẩn trương đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống văn bản, biểu mẫu và hướng dẫn nghiệp vụ chặt chẽ, thống nhất; chỉ đạo các cơ quan, địa phương chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông, công nghệ, an ninh, quyền cử tri, nhất là cử tri ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, công nhân khu công nghiệp, thanh niên, sinh viên...

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cử tri cần được phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và các địa phương, bảo đảm chính xác, bảo mật, thuận tiện.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, thông tin xấu độc, xuyên tạc, gây rối, lợi dụng bầu cử để chống phá. Đồng thời, bảo đảm kinh phí, hậu cần, mua sắm đúng quy định, tinh thần là tiết kiệm triệt để và quản trị rủi ro nghiêm túc, từ sớm, từ xa.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại phiên họp.

Làm đầu mối chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trình Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến để ban hành.

Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu chủ trì, tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và thông qua Nghị quyết dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội số lượng người của cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương chậm nhất là 90 ngày (dự kiến hoàn thành trước 20/11/2025).

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trên cơ sở dự kiến cơ cấu, số lượng người của các cơ quan, tổ chức được phân bổ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử (trong thời gian từ 17/12/2025-25/01/2026).

Tại Phiên họp, các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh báo cáo về việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 từ sau Phiên họp thứ 2 đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; các nội dung chuẩn bị Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử.

Chiều nay, các đại biểu cũng nghe Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hữu Đông báo cáo về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp thứ 51 và tờ trình về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ một số thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia và và Tiểu ban giúp việc Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia thống nhất cao với các báo cáo, nội dung trình tại Phiên họp; thống nhất nội dung, chương trình Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử; đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh phân công nhiệm vụ một số thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và Tiểu ban giúp việc Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Các đại biểu nghe thông báo về việc vận hành chính thức Trang thông tin điện tử về bầu cử tại địa chỉ http://hoidongbaucu.quochoi.vn/, bảo đảm kết nối, cập nhật, công bố các nội dung liên quan đến hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử.

Theo quy định của Luật bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ điều chỉnh lần 1 cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, chậm nhất là 90 ngày (phải xong trước 15/12/2025), do đó, cần khẩn trương xây dựng và hoàn thiện văn bản.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu phát biểu tại phiên họp.

Trong nội dung chỉ đạo chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao Tiểu ban nhân sự chủ trì, phối hợp Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương để báo cáo Đảng ủy Quốc hội, tiếp tục báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến làm căn cứ triển khai quy trình, thủ tục giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ngay sau Phiên họp thứ 3, Chủ tịch Quốc hội giao Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan: Tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đồng chí Thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia tại phiên họp, hoàn thiện các tài liệu, cũng như phối hợp các cơ quan trung ương và địa phương triển khai công việc thông suốt hiệu quả, đúng quy định.

Chủ trì, phối hợp Văn phòng Quốc hội rà soát các công việc chuẩn bị chu đáo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử. Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu tổng hợp số liệu đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử để trình Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định và công bố, chậm nhất là 80 ngày (xong trước ngày 25/12/2025)...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Bầu cử quốc gia để chuẩn bị tổ chức chu đáo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử. Thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, khẩn trương xử lý các vấn đề phát sinh giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác bầu cử.

Nguồn nhandan.vn