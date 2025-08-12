Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Trao thưởng hơn 94 triệu đồng cho học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp

Ngày 12/8, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức hội nghị tuyên dương, trao thưởng cho 217 học sinh là con của cán bộ, công nhân viên Công ty đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2024-2025.

Lãnh đạo Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao thưởng cho các học sinh đạt giải cấp quốc gia.

Những năm qua, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn quan tâm tới công tác khuyến học, khuyến tài nhằm động viên, khích lệ phong trào học tập, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Quỹ khuyến học Công ty hàng năm được duy trì và nhận được sự đóng góp thường xuyên của các hội viên, tạo điều kiện thuận lợi trong việc động viên kịp thời các em học sinh là con cán bộ, người lao động có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Lãnh đạo Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trao phần thưởng khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vươn lên học tập tốt.

Năm học 2024- 2025, con của cán bộ, người lao động Công ty đã đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Đã có 217 em đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi qua internet, thi năng khiếu các cấp với tổng số 247 giải. Trong đó, có 8 giải cấp quốc gia, 116 giải cấp tỉnh, thành phố và tương đương; 121 giải cấp huyện.

Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao học bổng từ Quỹ An sinh xã hội của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam cho học sinh là con em của người lao động Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

Để ghi nhận thành tích học tập của các em trong năm học vừa qua, Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam, Hội Khuyến học Công ty đã trao thưởng hơn 94 triệu đồng cho các em đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Ngoài ra, Quỹ khuyến học Công ty tặng thưởng 3 em “Học sinh vượt khó học giỏi” với số tiền là 3 triệu đồng; 1 em được nhận Học bổng hoá chất từ Quỹ An sinh xã hội Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa tốt đẹp, mang tính xã hội hóa giáo dục cao, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần học tập và rèn luyện của các em học sinh; đồng thời, định hướng cho thế hệ trẻ mục tiêu phấn đấu học để biết và học để làm người có ích cho xã hội.

Khánh Thy