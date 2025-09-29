Công ty Điện lực Phú Thọ cảnh báo an toàn điện trước diễn biến bão số 10

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ đêm 28/9 đến ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh có mưa, có nơi mưa rất to kèm gió mạnh. Một số nơi lượng mưa lớn khoảng 100mm. Hiện lũ trên các sông cũng đang lên nhanh do mưa lớn. Từ nay đến ngày 1/10, dự báo trên sông Thao (Lào Cai), sông Đà (Phú Thọ) có khả năng xuất hiện lũ.

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Phú Thọ khuyến cáo trong thời gian mưa bão số 10 diễn ra, nếu phát hiện sự cố điện do thiên tai, khách hàng cần thông báo ngay cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc 19006769 (24/7) để được hỗ trợ, khắc phục kịp thời.

Công nhân Công ty Điện lực Phú Thọ phát quang hành lang lưới điện

Mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn điện. Để bảo vệ tính mạng, tài sản và đảm bảo cung cấp điện ổn định, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan trước các diễn biến của bão số 10 (BUALOI); thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện như: Ngắt ngay cầu dao, cầu chì, aptomat...nguồn điện tổng trong nhà nếu sàn bị ướt, nước tràn, gió tạt mạnh; tắt các thiết bị ngoài trời; lắp đặt các thiết bị đóng cắt có tính năng chống rò điện để tự động ngắt điện khi phát hiện rò rỉ; thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn để phòng, chống tai nạn; chỉ đóng điện khi đã loại trừ toàn bộ hư hỏng...

Đặc biệt, trong thời gian mưa bão người dân không nên tụ ý sửa chữa đường dây, thiết bị điện ngoài trời; tự ý leo lên cột điện, vượt qua hàng rào trạm điện; trú tránh dưới cột điện, gần công trình điện; di chuyển bằng thuyền, bè trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát mặt nước...

Thu Hà