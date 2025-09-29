Văn hóa - Xã hội
Công ty Điện lực Phú Thọ hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục lưới điện sau mưa bão

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng đến hệ thống lưới điện và gián đoạn cung ứng điện do cơn bão số 10 tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) đã thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả.

Công ty Điện lực Phú Thọ gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Đội xung kích có 66 thành viên gồm lãnh đạo công ty và những cán bộ công nhân viên ưu tú, có sức khoẻ, năng lực và giàu kinh nghiệm được lựa chọn từ các đội quản lý điện lực khu vực. Đội xung kích đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị và dụng cụ thi công để chủ động triển khai ngay công việc khắc phục lưới điện.

Công ty Điện lực Phú Thọ hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục lưới điện sau mưa bão

Đội xung kích chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, dụng cụ thi công

Tại buổi gặp mặt trước khi lên đường làm nhiệm vụ, lãnh đạo PC Phú Thọ biểu dương tinh thần xung phong, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của cán bộ, công nhân, kỹ sư, đồng thời quán triệt yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đội xung kích thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đươc giao, phối hợp chặt chẽ với đơn vị bạn để nhanh chóng khôi phục lưới điện, góp phần ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của PC Phú Thọ không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái giữa các đơn vị trong ngành điện, mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội, phục vụ khách hàng của các đơn vị trong EVNNPC nói riêng cũng như EVN nói chung.

