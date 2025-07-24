Công ty Điện lực Phú Thọ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình người có công

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 23 - 24/7, Công ty Điện lực Phú Thọ đã tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tấn ở xã Võ Miếu được công ty phụng dưỡng từ năm 1995; thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Thềm ở xã Võ Miếu; thân nhân các gia đình liệt sĩ hy sinh tại Nhà máy Điện Việt Trì; thân nhân các cán bộ, công nhân viên của công ty là thương binh, bệnh binh.

Tại các gia đình, đoàn đã thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Đồng thời động viên các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ Công ty Điện lực Phú Thọ thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tấn

Trong chương trình, Công ty đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Nhà máy Điện Việt Trì. Công đoàn Công ty trích kinh phí thăm hỏi thân nhân các cán bộ, công nhân viên là thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách với tổng số tiền 98 triệu đồng.

Công ty cũng đã phối hợp với các đơn vị trong ngành như: Công đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Đoàn Thanh niên Trung tâm thông tin Điện lực, Đoàn Thanh niên Ban Quản lý dự án Điện 1 thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh với số tiền 75 triệu đồng.

Cán bộ Công ty Điện lực Phú Thọ tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.

Những năm qua, Công ty Điện lực Phú Thọ luôn ghi nhớ, tri ân những người đã cống hiến vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng.

Công ty cũng dành một phần kinh phí cho các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống của Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và văn hóa, trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

Hoàng Hương