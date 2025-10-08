Công ty TNHH Cap Global: Vững bước từ cải tiến quản lý đến chăm lo con người

Hoạt động trong KCN Lương Sơn (xã Lương Sơn), Công ty TNHH Cap Global đã và đang khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp phụ trợ. Chú trọng cải tiến phương pháp quản lý, nâng cao năng suất và quan tâm chăm lo cho người lao động, đóng góp vì cộng đồng, Công ty được đánh giá là một trong những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Cải tiến quản lý, thúc đẩy tăng trưởng

Thành lập tháng 2/2019, chỉ sau nửa năm khẩn trương xây dựng nhà xưởng, Công ty TNHH Cap Global 100% vốn Hàn Quốc đã chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (tháng 1/2020). Với tổng vốn đăng ký 25 triệu USD, Công ty đã đầu tư 21,5 triệu USD xây 4 nhà xưởng, diện tích 2,6ha trong tổng diện tích khuôn viên 4,1ha.

Công ty TNHH Cap Global quan tâm phát động phong trào thi đua, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Công ty chuyên sản xuất cần gạt ô tô và và các linh phụ kiện của cần gạt, với 90% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, còn lại sang Nhật Bản và châu Á. Ngay từ khởi đầu, doanh nghiệp xác định áp dụng phương pháp quản lý cải tiến, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển nguồn nhân lực.

Công ty thành lập 8 phòng, ban; tuyển dụng 502 lao động năm đầu và tăng lên 851 lao động hiện nay. Ngay trong năm 2020, Công ty đã thành lập tổ chức công đoàn và tiến hành đại hội, với 100% công nhân viên là đoàn viên.

Để quản lý hiệu quả, Công ty đầu tư, áp dụng các phần mềm hiện đại. Phòng Hành chính - Nhân sự sử dụng phần mềm Smartbook để chấm công, tính lương; Phòng Kế toán được quản lý bằng phần mềm Misa và ERP; các phòng, ban khác sử dụng phần mềm ECUS, ERP. Năm 2025, Công ty phát triển hệ thống ERP đồng bộ toàn bộ quy trình sản xuất, từ nhập nguyên liệu đến xuất bán thành phẩm, giúp kiểm soát tiến độ, chất lượng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bên cạnh đó, Công ty tăng cường tự động hóa dây chuyền sản xuất, cải tiến công nghệ; cải tạo 3 máy Twincutting, lắp thêm máy lắp ráp bán tự động và tự động, góp phần tăng năng suất lao động.

Công ty cũng khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đơn cử từ sáng kiến của bộ phận sản xuất trong việc chọn lọc bán thành phẩm trước khi lắp ráp hàng mẫu đã giúp rút ngắn 50% thời gian so với trước.

Đặc biệt, Công ty quan tâm phát động các phong trào thi đua. Ông Jung Jae Wook, Giám đốc Công ty cho biết: Doanh nghiệp phát động thi đua 3D, 5S tới các tổ, bộ phận. Cuối tháng, Ban Giám đốc đi kiểm tra để đánh giá, xếp hạng và đầu mỗi tháng khi họp giao ban tổ chức trao thưởng, với tổng kinh phí 35 - 40 triệu đồng. Chính sách thưởng hiệu suất được áp dụng thường xuyên, với tổng quỹ thưởng từ 60 - 65 triệu đồng/tháng, nhằm khuyến khích tinh thần làm việc và ý thức trách nhiệm trong lao động.

Là doanh nghiệp trẻ, nhưng với chiến lược phát triển bài bản, Công ty đã nhanh chóng khẳng định chỗ đứng trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô xuất khẩu. Sản xuất kinh doanh tăng trưởng qua từng năm.

Năm 2024, Công ty đạt doanh thu 901 tỷ đồng, nộp ngân sách 5,1 tỷ đồng; 8 tháng năm 2025 đạt doanh thu 875 tỉ đồng, nộp ngân sách 4,5 tỷ đồng. Công ty chấp hành đúng các chủ trương, đường lối và quy định pháp luật của Việt Nam.

Quan tâm người lao động, đóng góp vì cộng đồng

Xác định chăm lo cho người lao động là nền tảng phát triển bền vững, Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi. 100% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; mức lương trung bình đạt 10,88 triệu đồng/tháng.

Công ty TNHH Cap Global tặng quà cho công nhân dịp lễ, Tết nhằm khích lệ tinh thần

Định kỳ, Công ty tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho công nhân viên, hướng dẫn đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy. Những năm qua, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, không xảy ra tai nạn lao động, cháy, nổ.

Dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, người lao động được thưởng, tặng quà hoặc sinh hoạt tập thể. Liên hoan cuối năm, bốc thăm trúng thưởng cùng bữa ăn cải thiện định kỳ 2 lần/tháng là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm của công ty với người lao động.

Công nhân Phạm Đức Thọ chia sẻ: Tôi là người địa phương làm việc tại Công ty từ khi mới hoạt động. Tôi gắn bó với Công ty bởi đảm bảo lương và các chế độ. Dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi 1/6, 8/3... công nhân và người nhà đều nhận được quà động viên.

Cap Global còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Công ty dành gần 100 triệu đồng/năm cho các hoạt động xã hội, nhân đạo như ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ vì người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, tặng quà hộ khó khăn dịp Tết...

Với những kết quả đạt được, liên tục từ sau khi hoạt động (2021 - 2024), Công ty được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Công an tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và huyện Lương Sơn cũ tặng giấy khen. Năm 2024, Công ty được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và nay được đánh giá là một trong những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Đây là sự ghi nhận đóng góp tích cực của doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cũng là động lực để Công ty tiếp tục vững bước.

Cẩm Lệ