Cụm thi đua số 2 ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 13/1, Cụm thi đua số 2 ngành Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Cụm thi đua số 2 gồm Sở Tài chính các tỉnh: Phú Thọ (Cụm trưởng), Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thái Nguyên. Năm 2025, mặc dù đối mặt với khối lượng công việc lớn do sắp xếp bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính, Sở Tài chính các tỉnh trong cụm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của các địa phương.

Trong đó, tỉnh Phú Thọ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,52%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc; thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 58.000 tỷ đồng, vượt 27,5% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 36,6% so với năm 2024.

Lãnh đạo Sở Tài chính các tỉnh trong cụm ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026.

Tại các địa phương trong Cụm thi đua số 2, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Công tác quản lý đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt với tỷ lệ giải ngân ở mức cao, thuộc nhóm đứng đầu cả nước. 100% đơn vị triển khai phong trào thi đua gắn với hiện đại hóa ngành Tài chính, giúp bộ máy vận hành thông suốt sau khi hợp nhất...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo ngành Tài chính trong Cụm thi đua số 2 đã thảo luận, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế cũng như phương hướng, nhiệm vụ thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2026. Với kết quả nổi bật đạt được trong năm qua, Sở Tài chính Phú Thọ được các đơn vị suy tôn, đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua; Sở Tài chính các tỉnh: Thái Nguyên và Hưng Yên được đề nghị Bộ Tài chính tặng Bằng khen.

Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh được suy tôn làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2026. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính các tỉnh trong cụm đã ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2026.

Mạnh Cường