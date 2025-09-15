Cùng nhau viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc bằng tinh thần yêu nước

Tối 15/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại lễ bế mạc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chính thức khai mạc từ ngày 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với sự tham gia đầy đủ của 28 Bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương, hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn và hàng trăm gian hàng, đón tiếp hàng triệu người dân tới tham quan

Triển lãm đã cho thấy sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới và phát triển bền vững của đất nước, là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Để ghi nhận những đóng góp, thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức và tham gia Triển lãm, cũng như khích lệ, động viên các đơn vị tham gia Triển lãm phát huy tinh thần sáng tạo, đầu tư nâng cao chất lượng thiết kế, nội dung và phương thức trưng bày, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho 36 tập thể và Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm đã quyết định tặng giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” cho các đơn vị tham gia.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình và Mai Văn Chính trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng các tập thể. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tặng hoa chúc mừng các đơn vị.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại lễ bế mạc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 19 ngày sôi động, đầy cảm xúc với nhiều hoạt động, sự kiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, thu hút trên 10 triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các vị khách quốc tế, Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã thành công rất tốt đẹp, vượt kỳ vọng và sự mong đợi của tất cả chúng ta.

Đông đảo khán giả tham dự lễ bế mạc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hòa chung với niềm vui và phấn khởi của đất nước trong các sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; hôm nay, chúng ta long trọng tổ chức Lễ bế mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm quốc gia - một trong 10 Trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của Cách mạng Việt Nam. Tất cả các không gian triển lãm đều tái hiện sinh động, tôn vinh lịch sử cách mạng hào hùng, những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta từ ngày thành lập, đặc biệt là trong 80 năm kể từ khi giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay cả thành công của Triển lãm lần này là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực vượt bậc của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 tập đoàn, tổng công ty lớn, đầu tầu của cả nước đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, “thần tốc thi công”, thể hiện rõ tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, nhân dân, doanh nghiệp vào cuộc, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”, cùng chung tay làm nên thành công tốt đẹp của Triển lãm.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các đơn vị, trong đó có Báo Nhân Dân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia triển lãm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó chính là cội nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam, thể hiện qua lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết-Thành công, thành công, đại thành công” và tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, giúp chúng ta giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến trường kỳ; vượt qua muôn vàn khó khăn của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; vượt qua khủng hoảng, thiên tai, dịch bệnh, tỏa sáng tinh thần tự lực, tự cường; không ngừng củng cố tiềm lực của đất nước.

Tại Triển lãm lần này cũng thể hiện rất rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền của đất nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” tặng các đơn vị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” khẳng định quan điểm dân là gốc, nhân dân làm nên lịch sử. Tất cả nội dung triển lãm đều thể hiện những thành tựu vĩ đại của nhân dân qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tất cả mọi hoạt động trong triển lãm đều vì nhân dân, phục vụ nhân dân.

Chúng ta rất cảm động trước những nụ cười, những ánh mắt và cả những giọt nước mắt vui mừng, phấn khởi, tự hào của người dân tham quan, thụ hưởng các không gian trưng bày hiện đại, các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động trải nghiệm độc đáo, với khoảng trên 10 triệu người đã đến tham quan Triển lãm, hàng chục triệu người xem qua truyền hình, phát thanh cùng hàng trăm nghìn người dự các buổi tiệc âm nhạc, nghệ thuật sôi động, lắng đọng lòng người với những ấn tượng không bao giờ quên.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa Nhà nước với tư nhân. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong tất cả các hoạt động, các không gian triển lãm, từ “Kiến tạo phát triển”, “Sáng tạo để kiến thiết”, “Khát vọng bầu trời” đến “Vì tương lai xanh”, “Đầu tàu kinh tế”, “Khởi nghiệp kiến quốc”, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thông minh, sáng tạo, khát vọng, giàu nghị lực nhưng chân thành, cởi mở, mến khách; với sự kết hợp hài hòa, tài tình giữa nội lực và ngoại lực, giữa các cơ quan, địa phương trong hệ thống chính trị. Đó cũng chính là cội nguồn tạo nên những “kỳ tích” trí tuệ, bản lĩnh của nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua và thể hiện khát vọng bay cao, vươn xa của nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” khẳng định chân lý độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và nâng tầm trí tuệ Việt Nam. Bằng sự tái hiện sinh động các minh chứng lịch sử, Triển lãm chính là một bức tranh tổng thể, sâu sắc và toàn diện những thành tựu vĩ đại của sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc gắn với xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta qua các thời kỳ.

Càng trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách, chúng ta càng thấy rõ sự đúng đắn, sáng suốt về con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan, phù hợp hoàn cảnh Việt Nam và bối cảnh quốc tế mà Bác Hồ kính yêu và Đảng ta đã lựa chọn. Mỗi hình ảnh, mỗi hiện vật, mỗi tư liệu, tài liệu tại Triển lãm đều thể hiện, khắc họa trí tuệ tuyệt vời Việt Nam, về con người Việt Nam dũng cảm, kiên cường, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, về những công trình, dự án khoa học, công nghệ đưa trí tuệ Việt Nam sánh vai cùng thế giới.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” khẳng định văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam; đồng thời thể hiện rõ tinh thần yêu nước nồng nàn và niềm tin son sắt của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Triển lãm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ các cựu chiến binh đến đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, học sinh, sinh viên, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế...

Đặc biệt, Triển lãm lần này đã thể hiện rõ sự hấp dẫn, vẻ đẹp tinh tế, hài hòa của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại kiên cường và tương lai tươi sáng; được xây dựng trên nền tảng số hoá, ứng dụng công nghệ mới với sức sáng tạo phi thường của trí tuệ Việt Nam.

Tất cả các không gian triển lãm đã hòa nhịp, tạo nên bức tranh tổng thể vừa mang đậm truyền thống lịch sử hào hùng, vừa thấm đẫm bản sắc văn hóa, nhân văn sâu sắc, vừa được thể hiện trong khung cảnh màu sắc rực rỡ, âm thanh sôi động, ánh sáng lung linh, hiện đại nhưng đậm đà bản sắc dân tộc luôn cuốn hút, hấp dẫn người tham quan; an ninh, an toàn được bảo đảm trong suốt thời gian triển lãm; góp phần tạo động lực, khơi nguồn cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh, để chúng ta tự tin, tự hào khi nói với bạn bè quốc tế rằng, Việt Nam là một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc và đang tự tin vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm, sự nỗ lực, sức sáng tạo của các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các nhà khoa học, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đơn vị tổ chức nghệ thuật, các tình nguyện viên cùng toàn thể đồng chí, đồng bào đã chung tay làm nên thành công rực rỡ của Triển lãm, tỏa sáng tinh thần “Đoàn kết-Trí tuệ-Sức mạnh-Vinh quang-Tự hào chúng ta là người Việt Nam”.

Thủ tướng nhấn mạnh, sự thành công của Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” là sự khởi đầu tốt đẹp cho những sự kiện trọng đại tới đây và các chương trình đại nhạc hội quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế trong tương lai. Với tinh thần ấy, chúng ta hẹn gặp lại tại Hội chợ Mùa thu 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia - nơi tinh thần đổi mới, sáng tạo, hợp tác và phát triển sẽ tiếp tục được thắp sáng và ngày càng lan tỏa.

Tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam đang ở phía trước. Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc bằng tinh thần yêu nước, niềm tự hào, sự tự tin, bản lĩnh kiên cường của “con cháu Lạc Hồng”, bằng lòng nhân ái, văn minh, văn hiến, khát vọng cháy bỏng vươn xa, bay cao của trí tuệ Việt Nam. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

* Chương trình cũng diễn ra phần biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: Tổ quốc tôi-Mạch nguồn ngàn năm.

Nguồn nhandan.vn