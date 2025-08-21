Cướp biển số xe, 3 thanh niên nhận 60 tháng tù

Ngày 21/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Bùi Minh Nghĩa (SN 2007), Bùi Đình Văn (SN 2008), cùng trú tại xã Yên Phú; Bùi Đức Giang (SN 2008), trú tại xã Nhân Nghĩa. Các bị cáo đều bị truy tố và xét xử về tội “Cướp tài sản” theo điểm d, khoản 2, Điều 168, Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa.

Trước đó, tháng 5/2025, Tòa án nhân dân khu vực 15 - Phú Thọ đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Minh Nghĩa 48 tháng tù, Bùi Đức Giang 47 tháng tù và Bùi Đình Văn 41 tháng tù.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 0h30' ngày 1/12/2024, Bùi Minh Nghĩa, Bùi Đình Văn, Bùi Đức Giang và Bùi Đức Hải (SN 2009) cùng đến chơi tại nhà Bùi Trung Kiên ở xóm Chuông Bắp, xã Xuất Hóa (nay là xã Yên Phú). Khoảng 1h sáng cùng ngày, Bùi Văn Sơn và Bùi Minh Dũng cũng đến nhập nhóm.

Tại đây, Sơn nói có mâu thuẫn với một người ở xã Nhân Nghĩa nhưng không rõ là ai, rồi rủ cả nhóm đi tìm người này để “giải quyết mâu thuẫn”. Cả nhóm đồng ý và mang theo hung khí với ý định tấn công nếu tìm được người mâu thuẫn với Sơn.

Nhóm này đi trên 2 xe máy vào khu vực xã Nhân Nghĩa. Khi đến xóm Mòi, xã Mường Vang, cả nhóm gặp Quách Văn C (SN 2007, trú tại xã Nhân Nghĩa) đang chở bạn gái đi ngược chiều. Nhóm lập tức quay xe đuổi theo. Tuy nhiên, chỉ có Nghĩa, Giang và Văn theo đến cùng. Quá trình truy đuổi, các đối tượng liên tục ném chai bia thủy tinh về phía xe của C.

Khi đến xóm Khả, xã Mường Vang, C bỏ xe chạy vào nhà dân trốn. Không đuổi kịp, nhóm này tiếp tục ném chai bia vào khu vực C đang ẩn nấp. Sau đó, Nghĩa và Giang bảo Văn vào chặt chắn bùn có gắn biển kiểm soát của xe máy do C bỏ lại. Văn dùng dao mang theo chặt lấy chắn bùn, đưa cho Giang giữ. Nghĩa điều khiển xe máy chở Giang và Văn rời khỏi hiện trường.

Các bị cáo trong vụ án được giảm án so với bản án sơ thẩm đã tuyên phạt về hành vi “Cướp tài sản”.

Vụ việc sau đó đã được trình báo tới cơ quan công an. Quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai phù hợp với chứng cứ và tài liệu trong hồ sơ vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất côn đồ, có tổ chức và sử dụng hung khí để chiếm đoạt tài sản, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Tuy nhiên, các bị cáo đều là người chưa thành niên, trong đó Nghĩa mới 17 tuổi, còn Văn và Giang mới 16 tuổi vào thời điểm phạm tội, nên đã tuyên phạt các mức án như trên.

Không đồng tình với mức án sơ thẩm, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) đã chấp nhận một phần kháng cáo, quyết định giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, bị cáo Bùi Minh Nghĩa được giảm từ 48 tháng tù xuống còn 23 tháng; Bùi Đức Giang từ 47 tháng xuống còn 22 tháng; Bùi Đình Văn từ 41 tháng xuống còn 15 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Mạnh Hùng