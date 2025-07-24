Đà Bắc huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế phát triển toàn diện

Thực hiện Nghị quyết số 1676/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, xã Đà Bắc được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: thị trấn Đà Bắc, các xã Tú Lý, Toàn Sơn, Hiền Lương, với tổng diện tích tự nhiên hơn 136km2, dân số hơn 19.800 người. Đà Bắc sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế về đất đai, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nhiều nét văn hóa bản sắc dân tộc được gìn giữ và phát huy.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đà Bắc kiểm tra chương trình trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các xã, thị trấn (cũ) đã phát huy tiềm, năng lợi thế của địa phương, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất của 3/4 xã bình quân 5 năm đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm đáng kể, an sinh xã hội được đảm bảo; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 45 triệu đồng. Các giá trị văn hóa truyền thống được lưu giữ, phát huy như mo mường, hát đúm của người Mường; lễ đặt tên, cấp sắc của dân tộc Dao; lễ cúng mừng cơm mới của dân tộc Tày. Đây là nền tảng quan trọng để Đà Bắc bước vào nhiệm kỳ mới, phát triển giàu mạnh.

Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng còn chưa bền vững, quy mô nhỏ, kết cấu hạ tầng thiếu, chưa đồng bộ, chưa phát huy được tối đa các nguồn lực để phát triển; nông, lâm nghiệp phát triển chưa hiệu quả. Cơ cấu kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông, lâm nghiệp và còn kém bền vững; phát triển du lịch cộng đồng còn manh mún, thiếu liên kết và quảng bá chưa hiệu quả.

Định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đà Bắc tập trung lãnh đạo 4 đột phá chiến lược. Trong đó rà soát, điều chỉnh và tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ đến năm 2045 (tỷ lệ 1/5000). Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số gắn với phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng; xây dựng sản phẩm OCOP đặc trưng. Khai thác hiệu quả lợi thế vùng hồ sông Đà và văn hóa dân tộc Mường, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông. Tập trung cải thiện môi trường sống, bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Phát triển nguồn nhân lực; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thu hút nhân lực chất lượng cao về địa phương.

Để tạo đột phá cho sự phát triển, xã Đà Bắc đã xác định được không gian phát triển, dư địa phát triển mới; có tiềm năng về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ; có nguồn nhân lực, còn nhiều nét đẹp văn hoá, thiên nhiên chưa được khám phá; có nhiều tuyến đường giao thông thuận lợi đi qua như (Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua Hòa Bình; Dự án đường thị trấn Đà Bắc - Thanh Sơn; Dự án đường liên kết vùng...) và có một phần nằm trong các phân khu thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030. Đây chính là đòn bẩy để xã Đà Bắc vươn mình, đồng thời cùng với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư sẽ tạo động lực cho xã phát triển.

Phương châm phát triển của xã trong 5 năm tới là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển ”. Mục tiêu tổng quát hướng tới là phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Tập trung mọi nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Quyết liệt triển khai các giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông, phát triển công nghiệp, du lịch và nông nghiệp bền vững.

Phấn đấu giai đoạn 2025 - 2030, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 10%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện tăng bình quân hàng năm 4,5%. Đến năm 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 1.400 tỷ đồng, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 150... Xã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Bùi Đức Hậu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đà Bắc