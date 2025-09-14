Khẳng định vị thế cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược của Đảng, Nhà nước

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945-15/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên Thông tấn xã Việt Nam qua các thời kỳ, thân nhân các nhà báo liệt sĩ; đại diện nhiều hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế tại Việt Nam.

Cách đây tròn tám thập kỷ, ngày 15/9/1945, từ Đài phát sóng vô tuyến Bạch Mai, Việt Nam Thông tấn xã, danh xưng do Bác Hồ đặt tên, đã phát đi toàn thế giới Bản Tuyên ngôn Độc lập cùng danh sách Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng ba ngôn ngữ: Việt-Anh-Pháp. Ngày ấy đã in đậm trong lịch sử báo chí nước nhà và trở thành Ngày truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam.

Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, những nhà báo-chiến sĩ thông tấn đã ghi lại các sự kiện như những nhân chứng lịch sử, đồng thời trực tiếp tham gia và góp phần làm nên những sự kiện lịch sử ấy. Điển hình là từ năm 1960 đến năm 1975, Thông tấn xã Giải phóng (Thông tấn xã Việt Nam) đã biến các tác phẩm báo chí trở thành vũ khí đấu tranh cách mạng sắc bén, góp phần làm nên những chiến công chói lọi của dân tộc, đi tới ngày thống nhất đất nước. Gần 260 phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, chiếm hơn 25% số cán bộ, nhân viên Thông tấn xã Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh và hơn 50% số nhà báo liệt sĩ của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Phòng truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam bày tỏ: Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống là dịp để những người làm báo thông tấn thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho Báo chí Cách mạng Việt Nam và đặt tên cho Việt Nam Thông tấn xã; tri ân gần 260 nhà báo liệt sĩ, những người đã hiến dâng cả cuộc sống của mình để dòng tin thông tấn không bao giờ ngừng chảy, góp phần dựng xây nền Báo chí Cách mạng Việt Nam và làm nên truyền thống vẻ vang của cơ quan thông tấn quốc gia anh hùng.

Trong suốt tám thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Thông tấn xã Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của Bác Hồ, sự chỉ đạo của Chính phủ và sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân. Một ngày đầu năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nhận tin tức về Chiến dịch Điện Biên Phủ từ một cán bộ liên lạc của Việt Nam Thông tấn xã tại chiến khu Việt Bắc, Người nhắc nhở: "Tin tức càng nhanh, kháng chiến càng mau thắng lợi”. Lời căn dặn của Bác luôn là ngọn đuốc soi đường thôi thúc những người làm báo thông tấn, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không quản ngại khó khăn, vượt qua mưa bom, bão đạn, duy trì mạch thông tin. Trong những giai đoạn ác liệt nhất, không một chiến trường, không một hướng tiến quân nào vắng mặt phóng viên Việt Nam Thông tấn xã và Thông tấn xã Giải phóng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, những người làm báo thông tấn đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Với hệ sinh thái hơn 60 sản phẩm thông tin đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, Thông tấn xã Việt Nam đã đóng góp hiệu quả vào việc định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững giá trị nền tảng, không ngừng đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược; sớm nắm bắt xu hướng của truyền thông số, phát triển toàn diện hệ sinh thái số, ứng dụng các công nghệ truyền thông hiện đại, trí tuệ nhân tạo vào quy trình quản lý, tác nghiệp, sản xuất và phổ biến thông tin; giữ vững vai trò là đơn vị chủ lực cung cấp thông tin, hình ảnh và làm tốt vai trò truyền thông chủ nhà trong các sự kiện quốc tế quan trọng tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương công lao, sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam qua các thời kỳ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như góp phần làm nên biên niên sử nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chính những năm tháng gian khổ đã hun đúc nên bản lĩnh và giá trị cốt lõi của những người làm báo thông tấn. Nguồn tin của Thông tấn xã Việt Nam luôn tin cậy, kịp thời; là dòng thông tin chính thống, chủ lưu để cung cấp cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thông tấn xã Việt Nam cũng không ngừng làm giàu thêm kho tư liệu ảnh quý giá của quốc gia; khai thác rất hiệu quả phục vụ các hoạt động đối ngoại và các sự kiện quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lưu ý cuộc cách mạng về truyền thông đặt ra những thách thức lớn không chỉ đối với các cơ quan báo chí mà cả với sự ổn định của đất nước, Tổng Bí thư đề nghị Thông tấn xã Việt Nam không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước; là nguồn thông tin chính thống, dòng chủ lưu thông tin tích cực trên mặt trận báo chí, tư tưởng. Thông tin của Thông tấn xã Việt Nam phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước, cho nhân dân.

Để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư cho rằng, người làm báo Thông tấn xã Việt Nam cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững đạo đức, sự liêm chính và trách nhiệm xã hội của người làm báo; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo và chuyển tải thông tin; tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Mỗi người phải luôn tự trau dồi kiến thức, kỹ năng làm báo để có phản xạ nghề nghiệp chuẩn xác, làm chủ công nghệ để xác định, công bố và xử lý một cách nhanh nhất những thông tin “giả”, thông tin sai sự thật; đồng thời lựa chọn những vấn đề mới có tính cốt lõi cung cấp kịp thời tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống truyền thông.

Tổng Bí thư yêu cầu Thông tấn xã Việt Nam cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu bởi dữ liệu là tư liệu sản xuất trong kỷ nguyên số. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu báo chí một cách khoa học, trong đó có trung tâm thông tin tư liệu và kho ảnh quốc gia đặc biệt quý giá đang được lưu trữ sẽ là nền tảng quan trọng để Thông tấn xã Việt Nam phát triển báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu và góp phần hình thành “bộ nhớ chung” của quốc gia. Tiếp tục chủ động mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn lớn, các cơ quan báo chí có uy tín trên thế giới để nâng tầm vị thế của Thông tấn xã Việt Nam là hãng thông tấn có uy tín trong khu vực.

Thông tấn xã Việt Nam cần tiếp tục thực hiện sắp xếp các tổ chức bên trong để hoạt động hiệu quả hơn; đồng thời quan tâm, chú trọng tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có khát vọng, hoài bão và tâm huyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp nối truyền thống rất đáng tự hào của Thông tấn xã Việt Nam; tiếp tục học hỏi và chia sẻ các mô hình báo chí hiện đại để góp phần phát triển sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam.

Mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Thông tấn xã Việt Nam tiếp bước các thế hệ đi trước với khát vọng đổi mới và tinh thần tiên phong trong hành động, bản lĩnh và sáng tạo, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống, dẫn dắt dòng chảy dư luận xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Thông tấn xã Việt Nam, vì đã có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Tại Lễ kỷ niệm, Thông tấn xã Việt Nam đã khai trương chuyên trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại địa chỉ: https://daihoidang.vn. Trang thông tin có 6 phiên bản ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung và Tây Ban Nha; thực hiện bằng 5 loại hình thông tin: văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu. Trang truyền tải đầy đủ thông tin thời sự; thông tin chuyên sâu; hồ sơ tư liệu về nội dung văn kiện và nhân sự qua 13 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc triển khai thực hiện các quyết sách chiến lược của Đảng nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Nguồn nhandan.vn