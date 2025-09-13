Thịnh Minh bắt đầu một hành trình mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thịnh Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khép lại trong không khí phấn khởi và sự đồng thuận cao. Đại hội cũng mở ra một hành trình mới khi quyết tâm đưa một xã vừa sáp nhập, với gần 20 nghìn dân và 29 xóm... trở thành phường vào năm 2030. Những con số được ghi trong Nghị quyết Đại hội, từ tốc độ tăng thu ngân sách 12-15% mỗi năm, 25 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư, đến 300 doanh nghiệp hoạt động... đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tích cực hiện thực hoá với nhiều giải pháp, cách làm khoa học và sáng tạo...

Đoàn viên thanh niên xã Thịnh Minh hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “một cửa”.

Nền tảng bứt phá

Nhiệm kỳ 2020-2025, dù phải đối diện với dịch bệnh, thiên tai và nhiều biến động, ba xã Quang Tiến, Hợp Thành, Thịnh Minh (cũ) vẫn đạt được những kết quả quan trọng trước khi hợp nhất. Đây chính là nền tảng để xã Thịnh Minh hôm nay bước vào chặng đường mới.

Từ những mô hình trồng trọt, chăn nuôi hoạt động hiệu quả, nông nghiệp của Thịnh Minh luôn đứng vững, đạt giá trị hơn 400 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với 5 năm trước. Các khu công nghiệp mới mở như Yên Quang, Tiến Tiến, tạo thêm hàng nghìn việc làm, đưa giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vọt lên 405 tỷ đồng, cao gấp ba lần so với năm 2020. Thương mại, dịch vụ cũng tăng tốc. Doanh thu bán lẻ đạt 606 tỷ đồng, gấp đôi so với 5 năm trước. Không chỉ chợ truyền thống sầm uất hơn, mà dịch vụ du lịch cũng bắt đầu hình thành, đặc biệt là tại núi Viên Nam với những bãi dù lượn hấp dẫn giới trẻ.

Hạ tầng nông thôn được đầu tư mạnh mẽ. Trong 5 năm, 11 nhà văn hoá được xây dựng hoặc nâng cấp, gần 45 nghìn tỷ đồng vốn ngoài ngân sách đổ vào 76 dự án trên địa bàn. Nhờ vậy, diện mạo vùng quê miền núi thay đổi từng ngày, tạo sức hút cho nhà đầu tư và niềm tin cho người dân.

Ở xóm Văn Minh, ông Nguyễn Văn Hưng - Bí thư chi bộ chỉ tay về tuyến đường bê tông nội xóm: “Ngày xưa đi chợ còn lội bùn, nay xe tải vào tận ruộng. Bà con thấy rõ sự đổi thay nên đồng thuận lắm. Chủ trương gì của xã đưa xuống, dân cũng ủng hộ.”

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm chỉ còn xấp xỉ 1,5%. Hơn 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 7/10 trường học đạt chuẩn quốc gia. Phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã giúp hơn 50 hộ nghèo ổn định chỗ ở... từ đó, thêm tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự giúp đỡ của cộng đồng với trọn nghĩa đồng bào.

Khu công nghiệp Tiên Tiến đã mở ra cơ hội thu hút đầu tư, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Khát vọng nhiệm kỳ

Sau Đại hội, Thịnh Minh bước vào hành trình mới với mục tiêu lớn: trở thành phường vào năm 2030. Đó là đích đến, nhưng quan trọng hơn là con đường phải đi khi cần hạ tầng phải đồng bộ, bộ máy quản lý tinh gọn, đời sống dân cư nâng lên ngang tầm đô thị.

Để biến khát vọng ấy thành hiện thực, theo Bí thư Đảng uỷ xã Phạm Anh Quý, Thịnh Minh xác định 4 khâu đột phá: Giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, và đào tạo nguồn nhân lực.

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, cái khó nhất hiện nay là giải phóng mặt bằng cho những dự án trọng điểm. Nếu những khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tuyến giao thông lớn không sớm khởi động, cơ hội thu hút nhà đầu tư sẽ trôi qua. Chính vì vậy, chính quyền xác định đối thoại trực tiếp với dân, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở để dự án sớm được triển khai.

Song song với đó là yêu cầu về một bộ máy quản lý hiện đại. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được chọn làm đột phá. Thay vì xếp hàng ở trụ sở, người dân sẽ làm thủ tục trực tuyến, doanh nghiệp cũng được phục vụ nhanh gọn hơn. Sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý chính là thước đo niềm tin của dân.

Một điểm tựa khác là con người. Đảng bộ xã xác định không thể xây dựng đô thị với đội ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa yếu. Do đó, Thịnh Minh đã đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, thu hút nhân lực chất lượng cao, để đủ sức gánh vác những nhiệm vụ mới.

Bí thư Đảng uỷ xã Phạm Anh Quý chia sẻ: “Nghị quyết không chỉ là mục tiêu dài hạn. Ngay sau Đại hội, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, triển khai cơ chế ‘một cửa’ trực tuyến, và rà soát lại toàn bộ các dự án chậm tiến độ để có lộ trình giải quyết. Mỗi việc nhỏ hôm nay chính là nền tảng để hiện thực hóa khát vọng trở thành đơn vị hành chính phường vào năm 2030”.

Nguyễn Yến