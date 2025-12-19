Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đăng ký đất đai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

{title}
Sáng 19/12, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sau sáp nhập, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có 674 đoàn viên. Thời gian qua, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đầy đủ, đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên được tổ chức thường xuyên, góp phần tạo môi trường làm việc đoàn kết, ổn định và hiệu quả.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đại hội thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục; chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội.
Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Cao Trung Kiên được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030.
