Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, xây dựng các điển hình tiên tiến, tạo sự đồng thuận trong xã hội

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thiên tai, dịch bệnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả tích cực, đồng đều trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh góp thêm nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều sự kiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, đặc biệt là thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc. Sau sắp xếp sáp nhập, tỉnh Phú Thọ (mới) được thành lập với 148 đơn vị hành chính xã, phường; nằm ở vị trí trung chuyển giữa vùng trung du, miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua hàng năm; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động tại địa phương, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam phát động, đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành nội dung quan trọng trong chương trình hành động của MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự lan tỏa rộng rãi; động viên, khích lệ các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động, sản xuất, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng hệ thống MTTQ các cấp không ngừng lớn mạnh.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế và công tác giảm nghèo của tỉnh là việc MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2020 - 2025. Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” những “Tấm lòng vàng” đã kết nối và lan tỏa yêu thương đến người nghèo, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Với vai trò chủ trì, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tổ chức phát động “Tháng cao điểm Vì người nghèo”; Phong trào “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát”, huy động nguồn lực chăm lo đời sống cho người nghèo. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã tổ chức vận động được trên 232 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 6.355 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh vận động, tiếp nhận trên 203,4 tỷ đồng; hỗ trợ 3.690 hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới và sửa chữa nhà, tổng kinh phí trên 154,6 tỷ đồng, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành xóa 10.801 nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh đó, các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội, cứu trợ được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai sâu rộng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được đẩy mạnh hàng năm; công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng được quan tâm thường xuyên với nhiều hình thức như: thăm hỏi, tặng quà, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí,...Từ năm 2020 đến nay, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động các nguồn lực xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ tặng 1.198.792 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền trên 623 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, dịch bệnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động, kêu gọi toàn dân hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại của cơn bão số 3 (Yagi). Kết quả, toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận trên 241,2 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, chống dịch, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân trong vùng phong tỏa cách ly chống dịch và trên 440,8 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa thiết yếu kịp thời hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm đến người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh bị thiệt hại nặng, góp phần động viên Nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã có 74.631 đề tài, sáng kiến và 1.064 công trình, sản phẩm thi đua được công nhận với giá trị làm lợi hơn 166.783 tỷ đồng; 3 đề tài khoa học cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được nghiệm thu; nhiều cán bộ, đoàn viên công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Toàn tỉnh có 48.585 sáng kiến được cập nhật trên hệ thống Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; và 75.000 “sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chủ đề công tác hàng năm của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn, đô thị Phú Thọ ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các địa phương đề nghị đạt chuẩn NTM; phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong quá trình xây dựng NTM; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống, môi trường lao động, bảo vệ, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên... Cuộc vận động đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, từ đó xuất hiện nhiều điển hình, mô hình tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong hiến đất, hiến tài sản, tham gia ngày công, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn NTM, có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 525 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội còn tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và Nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” từng bước thay đổi tư duy, nhận thức, hành vi sản xuất và tiêu dùng, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, sản phẩm tỉnh Phú Thọ, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển; tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) được triển khai bài bản, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 593 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt hạng OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 5 sản phẩm tiêu biểu đã đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp Quốc gia gồm: Sét quà Con cui- Công ty cổ phần LitaFoods; Chè Đinh cao cấp - Công ty TNHH chè Hoài Trung; Chè Búp tím Thanh Ba - Công ty TNHH đầu tư và Phát triển UT; Măng nứa khô nấu ngay và Măng chua thái sẵn - Công ty cổ phần Kim Bôi.

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên và Nhân dân hiểu, đồng thuận, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Cùng với đó, còn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo theo quy định.

Sự lan tỏa và hiệu ứng mạnh mẽ từ các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ, các tổ chức thành viên đã khích lệ các tầng lớp Nhân dân tự giác tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp, sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần xây dựng hệ thống MTTQ, hệ thống chính trị; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh