Đà Bắc sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3/2026, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. Những ngày này, trên khắp các xóm, khu dân cư của xã Đà Bắc, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân, xã Đà Bắc đã và đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Cán bộ, cử tri và Nhân dân xóm Tráng, xã Đà Bắc tìm hiểu thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tại xóm Tráng - một trong những khu dân cư tiêu biểu của xã Đà Bắc, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được triển khai đầy đủ, đúng quy định. Nhà văn hóa xóm - nơi đặt khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi hướng về ngày bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Văn Khang - Bí thư Chi bộ xóm Tráng cho biết: Chi bộ xóm đã hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của xã. Khu vực bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa xóm rộng rãi, khang trang; việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp được thực hiện đầy đủ, bảo đảm đúng quy định. Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên giúp Nhân dân nhận thức rõ cuộc bầu cử là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Khang, cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, xóm đã tiến hành rà soát, cập nhật danh sách cử tri, vận động người dân tích cực tham gia bầu cử để bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất. Các cuộc tiếp xúc cử tri của những người ứng cử cũng thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo điều kiện để cử tri tìm hiểu chương trình hành động của từng ứng viên.

Không chỉ riêng xóm Tráng, tại nhiều xóm khác trên địa bàn xã, các khu vực bỏ phiếu cũng đã được chuẩn bị khang trang, bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ ngày bầu cử. Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử được niêm yết công khai tại nhà văn hóa xóm và các điểm sinh hoạt cộng đồng, thuận tiện để cử tri theo dõi, tìm hiểu.

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử được xã Đà Bắc chú trọng triển khai.

Đồng chí Đào Tiến Quyết - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử xã cho biết: Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, ngay từ sớm, xã Đà Bắc đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai bài bản, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp trên. UBND xã đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử xã, bảo đảm đúng thành phần theo quy định. Cùng với đó, xã đã thành lập 7 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã với tổng số 105 thành viên và 23 Tổ bầu cử với 387 thành viên. Các tổ chức phụ trách bầu cử được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, bảo đảm mọi khâu trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Trên địa bàn xã Đà Bắc có 23 khu vực bỏ phiếu, phục vụ 14.115 cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Việc đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử cũng được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm phục vụ kịp thời cho công tác bầu cử.

Một trong những nội dung quan trọng được xã Đà Bắc thực hiện nghiêm túc là công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đại biểu HĐND xã. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất lập danh sách chính thức 39 người ứng cử để bầu 23 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Cơ cấu ứng cử bảo đảm tính đại diện và sự cân đối giữa các thành phần xã hội: 16 người là nữ (41,03%), 9 người dưới 40 tuổi (23,08%), 10 người ngoài Đảng (25,64%), 14 người tái cử (35,90%) và 27 người là người dân tộc thiểu số (69,23%). Việc cơ cấu, lựa chọn ứng cử viên được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình, bảo đảm lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, uy tín trong Nhân dân và có năng lực tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Song song với công tác tổ chức, xã Đà Bắc đặc biệt chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt chi bộ, hội đoàn thể và các hình thức tuyên truyền trực quan, nội dung về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của cử tri được phổ biến rộng rãi.

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, Ủy ban Bầu cử xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các ban, ngành, đoàn thể xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn cho các hội nghị tiếp xúc cử tri, khu vực bỏ phiếu và các hoạt động liên quan.

Mặc dù địa bàn rộng, một số cử tri đi làm ăn xa hoặc xuất khẩu lao động gây khó khăn cho việc rà soát danh sách cử tri, đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử chủ yếu kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, song với tinh thần trách nhiệm cao, các cấp, các ngành của xã Đà Bắc đang nỗ lực khắc phục, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử.

Hồng Duyên