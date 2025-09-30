Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Việt Trì) đã diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu và quảng bá hàng trăm sản phẩm đa dạng, phong phú. Không gian trưng bày gồm hai phân khu chính: Khu tái hiện thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương.

Hơn 100 sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghệ cao, vật liệu xây dựng, thiết bị điện tử, xe cơ giới, dụng cụ thể thao... của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh đã được giới thiệu. Các gian hàng không chỉ khẳng định chất lượng, mẫu mã, thương hiệu uy tín mà còn quảng bá hình ảnh một Phú Thọ năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển.

Hoạt động này vừa là điểm nhấn văn hóa – kinh tế quan trọng chào mừng Đại hội, vừa mang đến trải nghiệm sinh động cho đại biểu và Nhân dân tham quan.

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm không gian trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Quang cảnh không gian trưng bày tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Các sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương trong tỉnh

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Các sản phẩm OCOP của tỉnh đa dạng về mẫu mã, chủng loại và có chất lượng ngày một nâng cao

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Sản phẩm sứ của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Ngọc Đất Tổ được làm chủ yếu từ cao lanh và thạch anh tạo nên các sản phẩm sứ thấu quang cao cấp. Đây là đơn vị duy nhất ở Việt Nam sản xuất được sản phẩm sứ thấu quang.

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp vừa giữ gìn bản sắc truyền thống, vừa được cải tiến để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao, sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Tập đoàn CNCTech trưng bày sa bàn Khu công nghiệp xanh, thông minh Nam Bình Xuyên Green Park. Mô hình khu công nghiệp này đã vinh dự được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tại Hà Nội, trong không gian trưng bày của tỉnh Phú Thọ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan.

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Các sản phẩm công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao của Tập đoàn CNCTech đang được xuất khẩu đi hơn 35 quốc gia

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Nhiều mẫu xe ô tô, xe máy hiện đại của các hãng lớn như Honda, Toyota, Piaggio, Polaris thu hút sự quan tâm của khách tham quan

Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đông đảo Nhân dân tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm trưng bày – minh chứng cho sức lan tỏa của sự kiện

Vĩnh Hà


Vĩnh Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sản phẩm OCOP TP Việt Trì Đại hội đại biểu trưng bày Sản phẩm công nghiệp Đảng bộ tỉnh Phú Thọ Phát triển kinh tế Công nghệ cao Quảng trường
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long