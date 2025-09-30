Đa dạng các sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

{title}
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Việt Trì) đã diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu và quảng bá hàng trăm sản phẩm đa dạng, phong phú. Không gian trưng bày gồm hai phân khu chính: Khu tái hiện thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương.
Hơn 100 sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghệ cao, vật liệu xây dựng, thiết bị điện tử, xe cơ giới, dụng cụ thể thao... của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh đã được giới thiệu. Các gian hàng không chỉ khẳng định chất lượng, mẫu mã, thương hiệu uy tín mà còn quảng bá hình ảnh một Phú Thọ năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển.
Hoạt động này vừa là điểm nhấn văn hóa – kinh tế quan trọng chào mừng Đại hội, vừa mang đến trải nghiệm sinh động cho đại biểu và Nhân dân tham quan.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm không gian trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh
Quang cảnh không gian trưng bày tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì
Các sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương trong tỉnh
Các sản phẩm OCOP của tỉnh đa dạng về mẫu mã, chủng loại và có chất lượng ngày một nâng cao
Sản phẩm sứ của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Ngọc Đất Tổ được làm chủ yếu từ cao lanh và thạch anh tạo nên các sản phẩm sứ thấu quang cao cấp. Đây là đơn vị duy nhất ở Việt Nam sản xuất được sản phẩm sứ thấu quang.
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp vừa giữ gìn bản sắc truyền thống, vừa được cải tiến để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao, sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ
Tập đoàn CNCTech trưng bày sa bàn Khu công nghiệp xanh, thông minh Nam Bình Xuyên Green Park. Mô hình khu công nghiệp này đã vinh dự được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tại Hà Nội, trong không gian trưng bày của tỉnh Phú Thọ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan.
Các sản phẩm công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao của Tập đoàn CNCTech đang được xuất khẩu đi hơn 35 quốc gia
Nhiều mẫu xe ô tô, xe máy hiện đại của các hãng lớn như Honda, Toyota, Piaggio, Polaris thu hút sự quan tâm của khách tham quan
Đông đảo Nhân dân tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm trưng bày – minh chứng cho sức lan tỏa của sự kiện
Vĩnh Hà
