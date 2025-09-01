Đặc xá và giảm án cho phạm nhân tiến bộ tại Trại tạm giam số 1

Sáng 1/9, Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước (Đợt 2) năm 2025 và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 2/9.

Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh cùng Giám thị Trại tạm giam số 1 trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Theo đó, trong đợt này, Trại tạm giam số 1 có 14 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn và 5 phạm nhân được giảm án. Đây đều là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, tích cực lao động, học tập, chấp hành nghiêm các quy định và thể hiện rõ sự hối cải. Quyết định đặc xá, giảm án thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, tạo điều kiện để họ sớm đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

Giám thị Trại tạm giam số 1 trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, khẳng định quyết tâm thực hiện tốt công tác Thi hành án hình sự của tỉnh Phú Thọ trong việc cải tạo, giáo dục phạm nhân đảm bảo đúng pháp luật.

Trần Tuấn