Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc tìm kiếm cứu cánh giữa khủng hoảng đầu tư và sáng tạo

Ngành công nghiệp nội dung văn hóa đang phát triển mạnh mẽ của Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Ngành công nghiệp điện ảnh nội địa, vốn hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào một công thức thành công duy nhất như loạt phim “The Roundup”, đang phải đối mặt với những thách thức về mặt cấu trúc mà nhiều người tin rằng không thể giải quyết chỉ bằng nguồn tài trợ khẩn cấp của chính phủ.

Hôm thứ Năm tuần này, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chae Hwi-young đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tại một cuộc họp nội các do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì, cho biết ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc đã trở thành một công cụ quan trọng để nâng cao nhận thức về thương hiệu quốc gia, nhưng đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

"Văn hóa Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là một hiện tượng văn hóa. Nó là động lực cốt lõi của nền kinh tế và là nguồn tăng trưởng trong tương lai“- Bộ trưởng nước này phát biểu tại Văn phòng Tổng thống ở Seoul -”Tuy nhiên, bối cảnh sản xuất văn hóa Hàn Quốc mà tôi đã đến thăm cho thấy một cuộc khủng hoảng to lớn mà chưa có dấu hiệu đột phá nào. Các quỹ khẩn cấp của chính phủ đang rất cần thiết để đóng vai trò là chất xúc tác cho sự phục hồi. Tiền phải được lưu thông trước".

Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc nhấn mạnh ngành công nghiệp điện ảnh trong nước là lĩnh vực đang trong tình trạng tuyệt vọng nhất. Ông lưu ý rằng số lượng phim thương mại Hàn Quốc, trước đây đạt khoảng 60 phim mỗi năm, đã giảm mạnh xuống chỉ còn một phần ba vào năm 2025. Ngay cả CJ ENM, công ty đã đầu tư và sản xuất hơn 400 phim, cũng chỉ phát hành một phim nội địa mà họ đã đầu tư trong năm nay.

Bộ trưởng Hàn Quốc đã chẩn đoán vấn đề này là một vòng luẩn quẩn, trong đó các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu như Netflix gây khó khăn cho việc thành công tại rạp chiếu phim, dẫn đến giảm đầu tư, giảm số lượng sản xuất và gây mất ổn định chung cho hệ sinh thái.

Để giúp các công ty sản xuất trong nước tìm kiếm bước đột phá, Bộ Văn hóa Hàn Quốc có kế hoạch giảm thiểu rủi ro đầu tư của họ. Ông Chae Hwi-young cho biết chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tăng tỷ lệ dự phòng tổn thất - khoản tiền được dành để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn từ đầu tư - từ mức hiện tại là 15% lên 20% và giảm tỷ lệ lợi nhuận của chính phủ. Điều này sẽ mở rộng tỷ lệ lợi nhuận vượt mức của khu vực tư nhân từ 30% lên 40%.

Bộ trưởng Hàn Quốc cũng kêu gọi nới lỏng các quy định đối với các đài truyền hình và chặn nội dung có bản quyền để chống lại nạn vi phạm bản quyền bất hợp pháp. Số liệu phòng vé hiện tại cho thấy lý do tại sao chính phủ nước này cần phải hành động nhanh chóng. Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc chưa sản xuất được bộ phim nào thu hút 10 triệu lượt xem trong năm nay. Con số 10 triệu lượt xem cho một bộ phim duy nhất từ trước đến nay được coi là chuẩn mực cho sự thành công.

Việc năm nay không có tựa phim mới nào trong loạt phim “The Roundup”, vốn đã thống trị phòng vé điện ảnh Hàn Quốc cho đến năm ngoái, cho thấy ngành công nghiệp này hiện đang phụ thuộc vào một loạt phim ăn khách như thế nào. Kể từ khi “The Roundup” thu hút hơn 12,6 triệu lượt xem vào năm 2022, loạt phim đã vượt mốc 10 triệu lượt xem hàng năm, với “The Roundup: No Way Out” thu hút hơn 10,6 triệu lượt xem và “The Roundup: Punishment” đạt 11,5 triệu lượt xem.

Phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất năm nay là “My Daughter is a Zombie” với 5,62 triệu lượt xem, tiếp theo là “YADANG: The Snitch” với 3,37 triệu lượt xem. Tính đến nay, Hàn Quốc chỉ có hai bộ phim này vượt qua mốc 3 triệu lượt xem.

Việc phụ thuộc vào một loạt phim duy nhất đã làm suy yếu sức sống của nền điện ảnh nội địa. Trong khi các phim hoạt hình Nhật Bản như “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba — Infinity Castle” đạt được thành công đáng ngạc nhiên trong năm nay, thì những bom tấn nội địa nhắm đến mục tiêu đạt 10 triệu lượt xem, chẳng hạn như “Omniscient Reader”, lại không thu hút được người hâm mộ điện ảnh.

Một quan chức ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải sản xuất nhiều loại nội dung đa dạng để thu hút người hâm mộ. Vị quan chức này cho biết (với điều kiện giấu tên): “Ngoài sự hỗ trợ tài chính cần thiết của chính phủ, bản thân ngành công nghiệp này cũng cần phải có những nỗ lực đa dạng”.

Nguồn vtv.vn