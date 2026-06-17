Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành và Sơn Đông

Ngày 17/6, tại xã Vĩnh Hưng, Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Thái Thịnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thuần - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tiếp xúc cử tri các xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành và Sơn Đông trước Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XX.

Các đại biểu thuộc Tổ số 10 đại biểu HĐND tỉnh chủ trì trì tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ Nhất, thứ Hai của HĐND tỉnh khóa XX; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XX.

Cử tri xã Vĩnh Hưng phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Với không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành và Sơn Đông bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực để tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa đã xuống cấp trên địa bàn như Đình Sông Kênh, Đền Ba Làng, Đền Nghĩa Hưng; có cơ chế hỗ trợ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với phát triển văn hóa, du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị HĐND tỉnh xem xét có cơ chế hỗ trợ kinh phí ổn định hơn đối với các hội quần chúng được giao nhiệm vụ ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các phong trào thi đua tại địa phương.

Liên quan đến lĩnh vực môi trường, cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm trên tuyến kênh tiêu liên xã đi qua các địa bàn Nghĩa Hưng, Tân Tiến, Đại Đồng và Bình Dương (cũ), đặc biệt tại khu vực cống tiêu Cổng Ngòi thuộc thôn Nội.

Tình trạng bồi lắng, bèo tây và rác thải tồn đọng kéo dài không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng trong mùa mưa. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng sớm tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy và xử lý ô nhiễm trên tuyến kênh....

Cử tri cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường dẫn lên cầu dân sinh qua kênh 6A tại khu vực thôn 8, xã Đại Đồng cũ.

Mặc dù công trình cầu đã hoàn thành từ năm 2021 và công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện, song đến nay đường dẫn vẫn chưa được triển khai, khiến công trình chưa thể đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đầu tư và ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân....

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu số 10, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ để báo cáo HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Thúy Hường