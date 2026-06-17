Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Long Cốc trước Kỳ họp thứ Ba

Ngày 17/6, Tổ đại biểu số 7, HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Phạm Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Đinh Thị Tuyết Mai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lai Đồng đã tiếp xúc cử tri xã Long Cốc trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Tổ đại biểu số 7, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, các cử tri đã được tổ đại biểu báo cáo, thông tin nhanh về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Kỳ họp thứ Hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026), HĐND tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Thanh Tùng tiếp thu, giải trình những nội dung cử tri quan tâm.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri các địa phương đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri đề nghị tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách đối với lực lượng khuyến nông cộng đồng, cán bộ chuyển đổi số cấp xã và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đồng thời, quan tâm hỗ trợ đầu tư các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, điện lưới nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Cử tri xã Long Cốc phát biểu nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; thông tin tới cử tri về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Lãnh đạo UBND xã Long Cốc báo cáo, giải trình một số nội dung cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Tổ đại biểu số 7, HĐND tỉnh khóa XX, đồng chí Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Thanh Tùng đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại được tổ đại biểu tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Đức Anh