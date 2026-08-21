Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ thảo luận về chính sách sửa đổi Luật Đất đai và Luật Nhà ở

Ngày 21/8, tiếp tục Chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI làm việc tại hội trường và thảo luận tại tổ về một số nội dung.

Làm việc tại hội trường, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Đối với nội dung này, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh góp ý một số nội dung. Về cơ chế tính giá đất tái định cư, đại biểu nêu, trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư là một trong những khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án. Thực tiễn cho thấy, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc xác định giá đất bồi thường tại nơi có đất thu hồi và giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính tại nơi bố trí tái định cư.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh thảo luận tại hội trường.

Sau khi phân tích những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu cơ chế riêng đối với đất tái định cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để phục vụ trực tiếp các dự án đầu tư công. Theo đó, đại biểu đề nghị cho phép xác định giá thu tiền sử dụng đất tái định cư theo suất đầu tư thực tế của dự án tái định cư.

Đối với dự án tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, mục tiêu chủ yếu là tạo quỹ đất và hạ tầng để bố trí chỗ ở cho các hộ dân phải di chuyển do Nhà nước thu hồi đất, không phải dự án đầu tư kinh doanh. Vì vậy, việc xác định giá thu tiền sử dụng đất trên cơ sở chi phí đầu tư thực tế sẽ phản ánh đúng hơn bản chất của khu tái định cư.

Đối với đất vườn trong cùng một thửa đất có đất ở, từ những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật hiện hành, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh, bổ sung một số khái niệm và quy định theo hướng cụ thể, rõ ràng hơn; bổ sung cơ chế xử lý đối với hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng hoặc mở rộng nhà ở trên đất nông nghiệp trong cùng thửa có đất ở; đồng thời quy định giá đất bồi thường phù hợp, đảm bảo công bằng cho người dân.

Sau phần thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo về 3 nội dung: Cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp và việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.

Buổi chiều, các ĐBQH tiếp tục thảo luận tại hội trường về định hướng, chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023. Về nội dung này, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Đặng Bích Ngọc cho rằng đây là một chính sách lớn, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay, nhằm giải quyết thực chất nhu cầu chỗ ở của người lao động có thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp, thế hệ trẻ, cũng như cán bộ, công chức, người lao động có điều kiện được tiếp cận nhà ở. Điều này tạo niềm tin, sự yên tâm cho người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các dự án nhà ở cho thuê có khả năng hoàn vốn chậm, rủi ro vận hành cao. Do đó, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện dự án, tạo quỹ nhà lớn, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng, đại biểu đề nghị tại điểm e, Điều 42, Luật cần quy định theo hướng có chính sách tín dụng ưu đãi dài hạn, ổn định, với mức lãi suất thấp; đồng thời quy định thời gian vay vốn tối thiểu được hưởng mức lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ổn định, yên tâm đầu tư trong dài hạn.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Đặng Bích Ngọc thảo luận tại hội trường.

Góp ý nội dung về nhà ở công vụ (Chương V), đại biểu Đặng Bích Ngọc cho rằng, thực tế thời gian qua, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sáp nhập tỉnh, nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà cho thuê, nhà công vụ cho đối tượng là cán bộ, công chức, người lao động tại nơi công tác gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, các tỉnh thực hiện sáp nhập, HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người lao động phải di chuyển đến nơi công tác mới, song, việc hỗ trợ chỉ có thể được thực hiện trong thời gian nhất định, gây khó khăn cho người lao động. Vì vậy, việc quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê ở những tỉnh là trung tâm hành chính mới sau sáp nhập là rất lớn, cần có sự vào cuộc tích cực của các địa phương.

Góp ý dự thảo này, ĐBQH tỉnh Vương Kim Ánh tập trung vào một số vấn đề cần làm rõ về quyền sở hữu nhà ở của người dân, nhất là quyền sở hữu căn hộ chung cư. Đại biểu cho rằng, ngôi nhà là tài sản có giá trị lớn của người dân, là nơi ở ổn định và có thể để lại cho thế hệ sau. Vì vậy, khi người dân đã bỏ tiền mua nhà hợp pháp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì pháp luật cần đảm bảo quyền sở hữu của họ rõ ràng, ổn định. Đại biểu đề nghị tiếp tục thể hiện rõ trong luật nguyên tắc quyền sở hữu căn hộ chung cư của người dân không chấm dứt chỉ vì nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc phải phá dỡ. Đồng thời, cần quy định cụ thể hơn quyền lợi của chủ sở hữu khi nhà chung cư bị phá dỡ hoặc xây dựng lại. Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do vậy, dự thảo luật cần làm rõ nguyên tắc: khi căn nhà chung cư bị phá dỡ, quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ phải được bảo lưu và chuyển hóa thành quyền lợi tương ứng trong quá trình cải tạo, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Vương Kim Ánh thảo luận tại hội trường.

Sau phần thảo luận tại hội trường, các ĐBQH tiếp tục thảo luận tại tổ về: cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp và việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.

Khánh Hà