Đại hội Công đoàn phường Hòa Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 29/10, Công đoàn phường Hòa Bình tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Hà Đức Quảng – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Về phía phường Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoà Bình.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa, chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn phường Hòa Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tham dự đại hội có 150 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí và nguyện vọng của trên 3.500 đoàn viên sinh hoạt tại 42 công đoàn cơ sở (CĐCS). Thời gian qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn phường có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong, tỷ lệ công nhân lao động (CNLĐ) đã qua đào tạo trên 80%. Mối quan hệ lao động trên địa bàn ổn định, không có tranh chấp lao động, không xảy ra ngừng việc tập thể kéo dài làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Thu nhập bình quân của người lao động (NLĐ) đạt mức trung bình trên 6 triệu đồng đồng/tháng.

Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Các CĐCS trên địa bàn đã phát huy vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Đa dạng các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và vật chất đoàn viên, NLĐ được quan tâm thiết thực và hiệu quả. Duy trì và tổ chức các hoạt động trợ cấp khó khăn thường xuyên và đột xuất; thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ.

Các CĐCS chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ CNVCLĐ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Theo đó, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra các 6 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ I. Cụ thể, phấn đấu hàng năm có 100% đoàn viên và NLĐ được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về đường lối của Đảng, Nghị quyết Công đoàn các cấp; 80% CĐCS trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và Công đoàn phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% trở lên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đoàn Chủ tịch điều hành tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2025-2030 tập trung kết nạp mới 200 đoàn viên và 3 CĐCS trở lên; Hoàn thành trên 90% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao số doanh nghiệp có CĐCS tổ chức thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể; Trên 80% CĐCS tổ chức, hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng ghi nhận, biểu dương tổ chức công đoàn đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy và xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ I. Các đồng chí đề nghị Công đoàn phường Hòa Bình trong quá trình xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cần bám sát các chương trình, kế hoạch của Công đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hòa Bình lần thứ I đề ra. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và đẩy mạnh chuyển đổi số trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết và nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị”.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đại hội

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường Hòa Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Hương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đức Anh