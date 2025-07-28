Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Kỳ vọng vào nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo

{title}
{publish}
{head}
Với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày 28-29/7.
Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu khai mạc phiên trù bị
Chiều 28/7, phiên trù bị Đại hội đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Tham gia phiên trù bị Đại hội có đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Các đại biểu dự phiên trù bị
Phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, sẽ hoạch định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho 5 năm tới, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ và các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh.
Để nâng cao chất lượng nội dung thảo luận tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Long đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng vào các nội dung của Đại hội.
Toàn cảnh phiên trù bị
Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua Nội quy, Quy chế Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội cấp trên; trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Việc thảo luận Văn kiện và góp ý cho văn kiện đại hội cấp trên là nội dung rất quan trọng tại Đại hội; không chỉ nâng cao chất lượng văn kiện mà còn tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ với quyết tâm góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển, văn minh, hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Nguyên An
baophutho.vn Ngày 11/8, Tổ Công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi...
baophutho.vn Sáng 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...
baophutho.vn Ngày 28/7 , đồng chí Nguyễn Phi Long – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng...
baophutho.vn Ngày 27/7, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã...
baophutho.vn Ngày 27/7, tại xã Quảng Yên, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra thực địa và nghe báo...
baophutho.vn Ngày 27/7, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng...
baophutho.vn Ngày 26/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí...