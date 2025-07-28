Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Kỳ vọng vào nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo

Với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày 28-29/7.

Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu khai mạc phiên trù bị

Chiều 28/7, phiên trù bị Đại hội đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Tham gia phiên trù bị Đại hội có đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự phiên trù bị

Phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, sẽ hoạch định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho 5 năm tới, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ và các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh.

Để nâng cao chất lượng nội dung thảo luận tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Long đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng vào các nội dung của Đại hội.

Toàn cảnh phiên trù bị

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua Nội quy, Quy chế Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội cấp trên; trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc thảo luận Văn kiện và góp ý cho văn kiện đại hội cấp trên là nội dung rất quan trọng tại Đại hội; không chỉ nâng cao chất lượng văn kiện mà còn tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ với quyết tâm góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển, văn minh, hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Nguyên An