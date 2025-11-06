Nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và cả giai đoạn 2020-2025

Chiều 6/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp hành chính tháng 10, thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2025; báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tháng 10 năm 2025; Sở Tài chính báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, tháng 10 và 10 tháng năm 2025, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; kịp thời khắc phục những khó khăn nội tại, những vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực, nhờ đó kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng khá. Nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng tốt hơn so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 26,94% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 161,7 nghìn tỷ đồng tăng 14,38% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách 10 tháng ước đạt 47,5 nghìn tỷ đồng, bằng 117,6% dự toán Trung ương giao, bằng 105,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng trên địa bàn tỉnh ước đạt 18.718 tỷ đồng, đạt 56% tổng kế hoạch vốn đã giao, trong đó giải ngân kế hoạch vốn giao trong năm 2025 là 15.426,260 tỷ đồng, đạt 82,5% so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao (18.727,037 tỷ đồng).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị

Tính đến ngày 20/10, tỉnh đã thu hút vốn đầu tư FDI đạt 1.219 triệu USD, tăng 84% so với cùng kỳ, bằng 115,1% mục tiêu tăng trưởng năm 2025; vốn DDI ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, cao hơn gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 71% so với mục tiêu năm 2025. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao với hơn 4,0 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 58,2% so với cùng kỳ, vượt 15% so với kế hoạch; số vốn đăng ký mới ước đạt 35,0 nghìn tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và có 850 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 20% so với cùng kỳ.

Các lĩnh văn hóa, xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh Nhân dân và khu vực phòng thủ tiếp tục được giữ vững.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong tháng 10, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Điểm đánh giá theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia tỉnh Phú Thọ đã xếp loại tốt (trong đó có 95 xã, phường và 4 sở, ngành xếp loại xuất sắc).

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu tham luận tại hội nghị

Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu đã phân tích, làm rõ các chỉ tiêu đã nêu trong báo cáo; tình hình thu ngân sách; cung ứng vốn của các ngành ngân hàng cho nền kinh tế; giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; việc giải ngân các dự án đầu tư trực tiếp; thực hiện chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp; kịch bản tăng trưởng năm 2026 và 5 năm 2026-2030; việc bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách mới của tỉnh sau sáp nhập...

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Tiến Sinh báo cáo tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh

Tại phiên họp hành chính tháng 10, UBND tỉnh cũng thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp sinh thái Phú Thọ (Khu đất phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ tại khu vực Hồ Sáu Vó); Quyết định ban hành tiêu chí xác định công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được áp dụng theo cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định bổ sung kinh phí chi trả phụ cấp công vụ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) theo Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ; Quyết định cấp bổ sung kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo để chi trả chính sách thuộc Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (trước sắp xếp); Quyết định bổ sung kinh phí cho Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin để chi trả phụ cấp công vụ theo Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ; Quyết định thanh toán trả nợ vốn vay Dự án phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ - Hợp phần giao thông nông thôn (kỳ 31/10/2025); Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng hạ tầng cảnh quan tại khu vực sân khấu Trung tâm lễ hội (đồi Phân Bùng) - Khu di tích lịch sử Đền Hùng; Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền báo cáo Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong công tác tham mưu triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hành động, hoàn thành và vượt mục tiêu các nội dung còn tồn đọng tại Chương trình công tác trọng tâm đến 31/10/2025 theo Quyết định 476/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND tỉnh; rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp xã, danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; tập trung đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm trong và ngoài ngân sách qua đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025, bảo đảm tăng trưởng 2 con số.

Để nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh trong tháng 11 và các tháng còn lại của năm 2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành giải quyết dứt điểm số hồ sơ chậm hạn còn tồn. Nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt trên 98% theo Thông báo Kết luận số 92-KL/TU ngày 19/9/2025 của Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm tỷ lệ 100%. Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng yêu cầu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Công khai và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, giúp người dân thuận lợi, lựa chọn thủ tục hành chính phù hợp với nơi cư trú, sinh sống, học tập, làm việc.

Về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và 5 năm giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, hoàn thiện dự thảo của Sở Tài chính và các sở, ban, ngành trong thời gian ngắn đã tập trung xây dựng dự thảo Kế hoạch bảo đảm nội dung, đề cương theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung hoàn thiện các số liệu hiện trạng; trên cơ sở các nghị quyết, kết luận của Trung ương, các định hướng tại Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh để cập nhật, bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và đề xuất các chương trình, đề án cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ các cơ quan, đơn vị thực hiện, đơn vị chủ trì gửi Sở Tài chính trước ngày 10/11/2025 để tiếp thu, hoàn thiện Kế hoạch.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài Chính Vương Thị Bẩy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Chỉ còn 2 tháng để hoàn thành nhiệm vụ năm 2025. Đây cũng là thời điểm quyết định để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020-2025 và triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2026-2030. Trước nhiệm vụ công tác hết sức nặng nề, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các nội dung theo chương trình công tác, các nội dung chậm, muộn chưa hoàn thành; các nội dung chuẩn bị để trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2025.

Đặc biệt, cần tập trung tổ chức rà soát, điều chỉnh, lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới; đồng thời làm căn cứ để thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch mang tính kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát đánh giá, chuẩn bị báo cáo sơ kết, tổng kết kết quả triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh theo quy định.

Đinh Vũ