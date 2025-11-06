Khánh thành, bàn giao Tòa nhà điều trị đặc biệt tại tỉnh Luông Nậm Thà

Chiều 6/11, tại tỉnh Luông Nậm Thà, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và đồng chí Viêng Sạ Vắt Sỉ Phăn Đon - Uỷ viên BCH Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Nậm Thà, đã dự lễ cắt băng khánh thành, bàn giao Tòa nhà điều trị đặc biệt cho Bệnh viện tỉnh Luông Nậm Thà, trị giá 960.000 USD (tương đương 25 tỷ đồng).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tham gia cắt băng khánh thành, bàn giao Tòa nhà điều trị đặc biệt cho Bệnh viện tỉnh Luông Nậm Thà

Tham gia lễ khánh thành, bàn giao có các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Luông Nậm Thà và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của hai tỉnh.

Tòa nhà điều trị đặc biệt - Bệnh viện tỉnh Luông Nậm Thà là công trình do tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ) tài trợ không hoàn lại cho tỉnh Luông Nậm Thà. Công trình được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 5/2025 và đến nay đã có gần 1.300 lượt bệnh nhân đến khám và chữa bệnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Thị Minh trao biển tượng trưng tặng Bệnh viện Luông Nậm Thà 100 triệu đồng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Thị Minh khẳng định, Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân 2 nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó, trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ và Luông Nậm Thà đã có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực. Phú Thọ đã hỗ trợ Luông Nậm Thà xây dựng nhiều công trình trọng điểm với tổng giá trị gần 280 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân tỉnh bạn.

Đồng chí Bùi Thị Minh khẳng định việc hoàn thành và khánh thành tòa nhà điều trị đặc biệt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Luông Nậm Thà hôm nay là minh chứng sinh động cho tình cảm gắn bó keo sơn đó.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng và đề nghị ngành Y tế tỉnh Luông Nậm Thà phát huy hiệu quả cơ sở vật chất mới được đầu tư, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm lo tốt hơn sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Luông Nậm Thà, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng Luông Nậm Thà Òn Chăn Khăm Pha Vông khẳng định, việc đưa tòa nhà điều trị đặc biệt vào sử dụng mang lại lợi ích thiết thực và to lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng chí bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc món quà ý nghĩa của tỉnh Phú Thọ và sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả công trình để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho Bệnh viện tỉnh Luông Nậm Thà, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở y tế của hai địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đã trao tặng Bệnh viện Luông Nậm Thà 100 triệu đồng tiền mặt cùng 1 máy điện tim (trị giá 100 triệu đồng) để hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tỉnh Luông Nậm Thà.

Trước đó, tại trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Luông Nậm Thà đã diễn ra chương trình hội đàm giữa Đoàn đại biểu hai tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Thị Minh và đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Luông Nậm Thà Viêng Sa Vắt Sỉ Phăn Đon chủ trì. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tại mỗi tỉnh trong thời gian qua; đồng thời đề ra phương hướng hợp tác cụ thể, thiết thực cho những năm tới, trong đó tập trung vào một số nội dung: Tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tăng cường hợp tác về kinh tế; đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa góp phần quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của mỗi bên; khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên hợp tác phát triển thương mại, du lịch; phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi tỉnh,...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Thị Minh bày tỏ tin tưởng sẽ cùng tỉnh Luông Nậm Thà tiếp tục kế thừa, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong giai đoạn cách mạng mới.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đã chuyển thư của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy kính mời đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Luông Nậm Thà tới thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Viêng Sạ Vắt Sỉ Phăn Đon đã vui vẻ nhận lời và giao Sở Ngoại vụ kết nối phối hợp xây dựng chương trình.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh đã trao tặng 200 triệu đồng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh bạn Luông Nậm Thà.

Yến Nguyễn - Phương Hoa