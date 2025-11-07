Trung ương Hội Nông dân làm việc với Hội Nông dân tỉnh

Sáng 7/11, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ. Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Xuân Giao - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định phát biểu tại buổi làm việc.

Sau sáp nhập, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ có 148 cơ sở Hội với tổng số 472.440 hội viên, 4.842 chi hội theo địa bàn dân cư. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2013 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam và đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 1.173 tổ, hội nông dân nghề nghiệp và 333 chi hội nông dân nghề nghiệp với 16.507 thành viên; mở 935 lớp tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 114.500 lượt hội viên; tổ chức 133 buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể cho gần 11.000 lượt cán bộ, hội viên; số hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% chỉ tiêu, tham gia bảo hiểm xã hội đạt 159% chỉ tiêu; số hội viên sử dụng nền tảng số của Hội Nông dân Việt Nam đạt 135% chỉ tiêu...

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Xuân Giao phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2025, Hội Nông dân tỉnh kết nạp được gần 4.100 hội viên mới; hướng dẫn thành lập mới 57 tổ hợp tác, 8 HTX; tổ chức 52 phiên chợ, sự kiện, 20 đợt trưng bày giới thiệu sản phẩm và tiêu thụ nông sản.

Đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ Hội Nông dân toàn tỉnh đạt trên 191 tỷ đồng, tổ chức cho trên 90.000 hội viên vay vốn với tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 5.000 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ phát triển nông thôn đã cho 1.840 lượt khách hàng vay vốn với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng...

Các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân được chú trọng. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn, vận động xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng hội viên, đội ngũ cán bộ hội được quan tâm. Việc tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân tham gia các phong trào được đổi mới...

Bên cạnh những kết quả, hoạt động Hội Nông dân tỉnh còn gặp một số khó khăn, chủ yếu về công tác cán bộ, nhân sự, địa bàn, cơ chế phối hợp, cơ chế chính sách, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc sau sáp nhập...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đánh giá cao hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ thời gian qua, đặc biệt là sau sáp nhập tỉnh và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thu hút, tập hợp nông dân; làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý trong tình hình mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên; tuyên truyền tốt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân cấp xã, phường lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí mong muốn Hội Nông dân tỉnh tiếp tục mở các lớp tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, diễn đàn giữa các nhà khoa học, chuyên gia, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với nông dân. Tập trung phát triển các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; phát triển kinh tế tập thể. Tiếp tục khuyến khích cán bộ, hội viên thực hiện chuyển đổi số, tham gia nền tảng số của Hội Nông dân Việt Nam. Khuyến khích hội viên tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và phát triển kinh tế tập thể. Đổi mới cách làm để huy động vốn cho quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân; vận động hội viên tích cực tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra và phản biện; tổ chức các cuộc đối thoại giữa nông dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương để tháo gỡ khó khăn giúp hội viên vươn lên làm giàu.

