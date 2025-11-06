Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Sấu Thượng

Ngày 6/11, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân khu dân cư thôn Sấu Thượng, xã Cao Dương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ tỉnh, xã Cao Dương cùng đông đảo bà con Nhân dân thôn Sấu Thượng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại ngày hội

Thôn Sấu Thượng hiện có 226 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó, người Mường chiếm 98%. Trong năm 2025, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 75 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 92%; hộ nghèo chỉ còn 2 hộ, hộ cận nghèo còn 5 hộ. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2025 đạt 96%, khu dân cư thôn Sấu Thượng tiếp tục giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” nhiều năm liền.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn tặng hoa, quà chúc mừng Ban công tác Mặt trận thôn Sấu Thượng

Phát biểu tại Ngày hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân xã Cao Dương nói chung, thôn Sấu Thượng nói riêng. Đồng chí nhấn mạnh: Tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cao Dương, thôn Sấu Thượng tiếp tục phát huy, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cấp ủy và chính quyền thôn Sấu Thượng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng cấp phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, để mỗi người dân đều hiểu, đồng thuận và tích cực thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tặng quà cho khu dân cư thôn Sấu Thượng

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn mong muốn bà con Nhân dân thôn Sấu Thượng tiếp tục tìm hiểu, nắm vững và chấp hành nghiêm pháp luật, nhất là những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí cũng đề nghị người dân quan tâm, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm; xây dựng khu dân cư an toàn, không tội phạm, không tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, trật tự, kỷ cương.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã tặng lẵng hoa chúc mừng Ban công tác mặt trận thôn Sấu thượng và trao 10 suất quà của tỉnh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cá nhân đồng chí Thiếu tướng cũng tặng nhiều phần quà cho thôn Sấu Thượng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo, học giỏi.

Lãnh đạo xã Cao Dương tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thôn Sấu Thượng

Huy Thắng