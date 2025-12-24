Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Đảng bộ xã Vạn Xuân

Chiều 23/12, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Đảng bộ xã Vạn Xuân. Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đình Thi- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng bộ xã Vạn Xuân được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Vạn Xuân, Lam Sơn và Quang Húc với 77 tổ chức Đảng và 2.412 đảng viên. Năm 2025 là năm đầu tiên xã đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, linh hoạt và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ mục tiêu tổng quát, với 16 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá, tạo cơ sở vững chắc cho việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vương Đức Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Vạn Xuân báo cáo kết quả đạt được trong năm 2025.

Năm 2025, 100% tổ chức Đảng trực thuộc Đảng uỷ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 99,34% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức Đảng và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáng chú ý, từ khi đi vào hoạt động đến nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở trong điều kiện mô hình tổ chức mới. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 100 tỷ đồng (bằng 133% kế hoạch); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.963,8 tỷ đồng (bằng 163,7% kế hoạch); thu nhập bình quân đầu người đạt 58,13 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của Đảng bộ xã Vạn Xuân trong năm 2025. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Xã Vạn Xuân có nhiều tiềm năng phát triển KT-XH, do đó, địa phương cần có định hướng phát triển cụ thể, tập trung vào thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ...

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã tiếp tục đoàn kết, thống nhất, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên.

Về công tác cán bộ, chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, cầm tay chỉ việc để nâng cao chất lượng công việc; khi cần thiết, có thể điều động cán bộ giữa cơ quan Đảng và chính quyền để phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, đối với công tác giáo dục; kiểm tra giám sát; quốc phòng – an ninh; việc phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực về đất đai, quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... địa phương cần thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra sai phạm. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Lê Minh