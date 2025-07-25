Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nông Trang, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 25/7, Đảng bộ phường Nông Trang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Hoàng Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và 225 đại biểu đại diện cho trên 3.900 đảng viên của 85 Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Dương Hoàng Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ phường Nông Trang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 Đảng bộ: Nông Trang, Vân Cơ, Minh Phương và Thụy Vân. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố Việt Trì; sự ủng hộ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 4 phường, xã đã đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo, phát huy tối đa các nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn, tận dụng tốt thời cơ, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ phường. Kinh tế tăng trưởng ổn định, thu ngân sách Nhà nước hằng năm đều tăng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2025 ước đạt 438,608 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 8,981 tỷ đồng (không bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển khá, từng bước khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Cải cách hành chính được đẩy mạnh theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội ổn định... Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân đạt 0,034%; hộ cận nghèo giảm bình quân đạt 0,02%. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 96,8%...

Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 16 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá là: Cải cách hành chính dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; khai thác, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển, chỉnh trang đô thị.

Đồng chí Dương Hoàng Hương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Hoàng Hương ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ và Nhân dân phường Nông Trang đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường khoá mới tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với cải cách hành chính trong Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thực hiện thành công mục tiêu, Nghị quyết Đại hội. Chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hoá – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Quản lý chặt chẽ gắn với chỉnh trang xây dựng, phát triển đô thị văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành và phục vụ người dân. Giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chú trọng phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nông Trang nhiệm kỳ 2025 – 2030 chụp ảnh cùng các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đảng ủy phường Nông Trang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Cầm Hà Chung được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Nông Trang.

Quang cảnh Đại hội.

Vĩnh Hà